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Миссия выполнима: 63-летний Том Круз подтвердил роман с 37-летней красоткой

Анна Подгорная
31 июля 2025, 01:30
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Ана де Армас имеет слабость к топовым актерам Голливуда.
Ана де Армас, Том Круз
Ана де Армас и Том Круз - актеры подтвердили роман / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Слухи про роман Тома Круза и Аны де Армас появились в феврале
  • Теперь влюбленные стали выходить вместе на публику

Американский актер Том Круз и кубино-испанская актриса Ана де Армас перестали скрывать свои отношения на публике. Уже почти полгода весь Голливуд гудит о новой романтической паре, но влюбленные упорно прикрывались деловыми свиданиями и комплиментами профессиональной деятельности друг друга.

Впервые их заметили вместе в феврале во время ужина в Лондоне - встреча была якобы посвящена будущим совместным проектам актеров. В мае Круза и Де Армас сняли незадолго до Дня рождения Аны, который они, очевидно, провели вместе.

видео дня

Теперь в Сети появились снимки, которые просто невозможно трактовать двояко: у Тома Круза действительно роман с Аной де Армас. Как сообщает издание People, пару заметили во время совместной прогулки по Веромонту, где актриса живет на постоянной основе, в субботу 26 июля. Они мило беседовали и держались за руки.

Том Круз - личная жизнь

Ана де Армас - не первая голливудская красотка в объятиях Тома Круза. В донжуанском списке актера романы с Шер, Хизер Локлир, Пенелопой Крус, а также браки с Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. У 63-летней звезды двое приемных детей и одна биологическая дочь.

Том Круз
Ана де Армас и Том Круз - актеры подтвердили роман / ua.depositphotos.com

С кем встречалась Ана де Армас?

Кубино-испанская красотка с 2011 по 2013 год была замужем за испанским актером Марком Клотетом. Также Ана имела романы с с испанским режиссером Дэвидом Виктори, американским букером Франклином Латтом, кубинским художником Алехандро Пиньейру Белло и американским актером Беном Аффлеком. К слову, новости про роман между Де Армас и Крузом Аффлек воспринял весьма болезненно.

Ана де Армас
Ана де Армас и Том Круз - актеры подтвердили роман / ua.depositphotos.com

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О персоне: Том Круз

Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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