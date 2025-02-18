Сбежал от россиянки: у Тома Круза новая подруга, младше на 26 лет

Вы узнаете:
- С кем ужинал Том Круз
- Где их застукали папарацци
У голливудского актера Тома Круза теперь точно все будет хорошо. Как минимум потому, что теперь у него новая подруга и она не из террористической России.
Так, Тома Круза и Ану де Армас заметили на вечеринке на Square Mile, пишет таблоид People.
62-летний актер и 36-летняя актриса, были замечены гуляющими в районе Сохо в Лондоне после ужина, 13 февраля.
На фотографиях де Армас была одета в джинсы, черный топ и черную куртку, держа в руках два пакета с едой на вынос из ресторана. Она дополнила образ золотыми балетками и соответствующей золотой сумкой.
Что касается Круза, он был в темно-синем пиджаке с соответствующими брюками и бежевой рубашке на пуговицах.
Их сфотографировали позирующими для фотографий с поклонниками. Пара, казалось, была в хорошем настроении, поскольку приветствовала фанов широкими улыбками.
Источник сообщил PEOPLE, что Круз, де Армас и их агенты "обсуждали потенциальное сотрудничество в будущем" на ужине, и пара "казалось, не имела романтических отношений, просто друзья".
Инсайдер добавляет: "Том выглядел счастливым, когда фанаты подходили к нему для фотографий, а позже пара забрала домой остатки еды".
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Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.
ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.
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Кто такой Том Круз?
Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".
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