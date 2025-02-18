Сбежал от россиянки: у Тома Круза новая подруга, младше на 26 лет

Голливудский актер Том Круз показался с новой подругой, младше на 26 лет.

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Том Круз свободный мужчина, открытый для отношений / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

С кем ужинал Том Круз

Где их застукали папарацци

У голливудского актера Тома Круза теперь точно все будет хорошо. Как минимум потому, что теперь у него новая подруга и она не из террористической России.

Так, Тома Круза и Ану де Армас заметили на вечеринке на Square Mile, пишет таблоид People.

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62-летний актер и 36-летняя актриса, были замечены гуляющими в районе Сохо в Лондоне после ужина, 13 февраля.

На фотографиях де Армас была одета в джинсы, черный топ и черную куртку, держа в руках два пакета с едой на вынос из ресторана. Она дополнила образ золотыми балетками и соответствующей золотой сумкой.

Ана де Армас - новая подруга холостяка Круза / Фото Instagram/ana_d_armas

Что касается Круза, он был в темно-синем пиджаке с соответствующими брюками и бежевой рубашке на пуговицах.

Их сфотографировали позирующими для фотографий с поклонниками. Пара, казалось, была в хорошем настроении, поскольку приветствовала фанов широкими улыбками.

Источник сообщил PEOPLE, что Круз, де Армас и их агенты "обсуждали потенциальное сотрудничество в будущем" на ужине, и пара "казалось, не имела романтических отношений, просто друзья".

Инсайдер добавляет: "Том выглядел счастливым, когда фанаты подходили к нему для фотографий, а позже пара забрала домой остатки еды".

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Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.

ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.

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Кто такой Том Круз? Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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