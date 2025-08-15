Президент США заявил, что если бы его не избрали президентом США, Россия захватила бы всю Украину.

Трамп обнадёжил заявлением перед встречей с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот YouTube

Трамп не обещает гарантий безопасности для Украины

Он считает, что РФ не захватит Украину

Президент США Дональд Трамп уверен, что российский диктатор Владимир Путин не сможет захватить всю Украину.

С таким заявлением американский лидер выступил во время общения с журналистами, пишет Главред.

"Владимир Путин хотел захватить всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы прямо сейчас захватывал всю Украину. Но он этого не сделает", - утверждает американский лидер.

В то же время Трамп не обещает гарантий безопасности для Украины в рамках соглашения о прекращении войны, заявив, что он открыт для этой идеи, но Европа должна будет взять на себя инициативу, передает CNN.

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник российского диктатора Юрий Ушаков сказал, что встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 15 августа в 22:30 по московскому и киевскому времени.

Аляска / Инфографика: Главред

Также 14 августа, Путин провел совещание перед саммитом на Аляске, отмечают росСМИ.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия стремится использовать этот саммит, чтобы подать себя как мировую державу на уровне с США и представить Путина равнозначным партнером Трампа. В Кремле же сам факт предстоящей встречи уже пытаются подать как "победу".

