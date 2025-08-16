Леся Никитюк в едва заметном бикини показала форму после родов

Кратко:
- Леся Никитюк в бикини показала фигуру
- Как выглядит Никитюк через месяц после родов
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которая родила мальчика всего месяц назад, похвасталась своей "послеродовой" фигурой.
Соответствующим фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк родила - что известно
В октябре 2024 года ведущая подтвердила свой роман с украинским военным Дмитрием Бабчуком. В январе 2025-го мужчина сделал Никитюк предложение руки и сердца.
Вскорости после этого в Сети начали появляться слухи о беременности Леси, однако свое положение она скрывала. О том, что она ждет первенца, ведущая сообщила через день после рождения ребенка, еще через три - опубликовала фотографии с младенцем и раскрыла его пол.
Как ранее писал Главред, 15 июня 2025 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. От жениха, украинского военного Дмитрия Бабчука, она родила сына.
Ранее жених украинской ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, отметил свое 29-летие. Леди Ле оригинально поздравилавозлюбленного в социальных сетях, однако на этом сюрпризы не закончились.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
