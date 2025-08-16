Леся Никитюк в едва заметном бикини показала форму после родов

Леся Никитюк показала свое селфи в минималистичном купальнике.

https://glavred.info/starnews/lesya-nikityuk-v-edva-zametnom-bikini-pokazala-formu-posle-rodov-10690316.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк похвасталась фигурой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/vihtuchka

Кратко:

Леся Никитюк в бикини показала фигуру

Как выглядит Никитюк через месяц после родов

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которая родила мальчика всего месяц назад, похвасталась своей "послеродовой" фигурой.

Соответствующим фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

Леся Никитюк показала фигуру / Фото Instagram/ lesia_nikituk

Леся Никитюк родила - что известно

В октябре 2024 года ведущая подтвердила свой роман с украинским военным Дмитрием Бабчуком. В январе 2025-го мужчина сделал Никитюк предложение руки и сердца.

Леся Никитюк недавно родила / Фото Instagram/ lesia_nikituk

Вскорости после этого в Сети начали появляться слухи о беременности Леси, однако свое положение она скрывала. О том, что она ждет первенца, ведущая сообщила через день после рождения ребенка, еще через три - опубликовала фотографии с младенцем и раскрыла его пол.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 15 июня 2025 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. От жениха, украинского военного Дмитрия Бабчука, она родила сына.

Ранее жених украинской ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, отметил свое 29-летие. Леди Ле оригинально поздравилавозлюбленного в социальных сетях, однако на этом сюрпризы не закончились.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред