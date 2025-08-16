Укр
Читать на украинском
Быстрый способ навести чистоту в туалете: гениально просто и эффективно

Алексей Тесля
16 августа 2025, 21:10
В отличие от отбеливателя, белый уксус обладает естественной кислотностью, способной эффективно растворять известковые отложения.
Унитаз
Как отбелить унитаз / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Многие выбирают отбеливатель, но он лишь дезинфицирует
  • Уксус обладает естественной кислотностью и растворяет известковые отложения

Даже при регулярной уборке известковый налёт может испортить внешний вид унитаза, однако есть один действенный лайфхак.

Однако Елена Чимелли, основательница компании The Contented Company, предложила простой способ борьбы с неприятными коричневыми пятнами — использовать обычный белый уксус, пишет Express.

видео дня

Многие выбирают отбеливатель, но он лишь дезинфицирует и осветляет поверхность, не устраняя сам налёт от жёсткой воды. Это значит, что налёт продолжает накапливаться и становится всё труднее удалить его со временем.

В отличие от отбеливателя, белый уксус обладает естественной кислотностью, способной эффективно растворять известковые отложения и удалять даже стойкие пятна. Кроме того, он дезинфицирует и не содержит агрессивных химикатов, что делает его безопасным для использования в ванной комнате.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как применять уксус для чистки унитаза

  • Налейте примерно 120 мл белого уксуса прямо в чашу унитаза и оставьте минимум на час, а лучше — на всю ночь.
  • После этого почистите загрязнённые участки щёткой — налёт должен легко удалиться. Смойте воду — и унитаз снова будет чистым.
  • Для усиления эффекта можно добавить в уксус пищевую соду или использовать лимонную кислоту — ещё одно натуральное кислотное средство.

Важно: никогда не смешивайте уксус с отбеливателем, так как это может привести к образованию токсичного хлорного газа, опасного для здоровья и жизни.

Как быстро устранить неприятный запах в туалете: советы экспертов

Специалисты по уборке предлагают эффективные и простые решения для поддержания свежести в ванной комнате. Один из самых необычных способов — применение обычного риса. Этот доступный продукт помогает нейтрализовать запахи и поддерживать приятную атмосферу.

Эксперты советуют: "Смешайте рис с несколькими каплями эфирного масла — так вы получите натуральный ароматизатор воздуха, который отлично справляется с неприятными запахами в туалете".

Смотрите видео - отчистить унитаз за копейки:

О том, как легко и эффективно избавиться от известкового налёта и мочевого камня в унитазе, говорится в материале на YouTube-канале Полезные советы.

Этот способ не требует усилий, но даёт отличный результат!

Что потребуется:

  • 2 столовые ложки лимонной кислоты
  • 2 столовые ложки порошка горчицы
  • Немного воды.

Смешайте все ингредиенты до образования густой пасты. Нанесите получившуюся массу на загрязнённые участки унитаза, оставьте на час.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак уборка унитаз
