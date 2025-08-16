Быстрый способ навести чистоту в туалете: гениально просто и эффективно

В отличие от отбеливателя, белый уксус обладает естественной кислотностью, способной эффективно растворять известковые отложения.

Как отбелить унитаз / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Даже при регулярной уборке известковый налёт может испортить внешний вид унитаза, однако есть один действенный лайфхак.

Однако Елена Чимелли, основательница компании The Contented Company, предложила простой способ борьбы с неприятными коричневыми пятнами — использовать обычный белый уксус, пишет Express.

Многие выбирают отбеливатель, но он лишь дезинфицирует и осветляет поверхность, не устраняя сам налёт от жёсткой воды. Это значит, что налёт продолжает накапливаться и становится всё труднее удалить его со временем.

В отличие от отбеливателя, белый уксус обладает естественной кислотностью, способной эффективно растворять известковые отложения и удалять даже стойкие пятна. Кроме того, он дезинфицирует и не содержит агрессивных химикатов, что делает его безопасным для использования в ванной комнате.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как применять уксус для чистки унитаза

Налейте примерно 120 мл белого уксуса прямо в чашу унитаза и оставьте минимум на час, а лучше — на всю ночь.

После этого почистите загрязнённые участки щёткой — налёт должен легко удалиться. Смойте воду — и унитаз снова будет чистым.

Для усиления эффекта можно добавить в уксус пищевую соду или использовать лимонную кислоту — ещё одно натуральное кислотное средство.

Важно: никогда не смешивайте уксус с отбеливателем, так как это может привести к образованию токсичного хлорного газа, опасного для здоровья и жизни.

Как быстро устранить неприятный запах в туалете: советы экспертов

Специалисты по уборке предлагают эффективные и простые решения для поддержания свежести в ванной комнате. Один из самых необычных способов — применение обычного риса. Этот доступный продукт помогает нейтрализовать запахи и поддерживать приятную атмосферу.

Эксперты советуют: "Смешайте рис с несколькими каплями эфирного масла — так вы получите натуральный ароматизатор воздуха, который отлично справляется с неприятными запахами в туалете".

Смотрите видео - отчистить унитаз за копейки:

О том, как легко и эффективно избавиться от известкового налёта и мочевого камня в унитазе, говорится в материале на YouTube-канале Полезные советы.

Этот способ не требует усилий, но даёт отличный результат!

Что потребуется:

2 столовые ложки лимонной кислоты

2 столовые ложки порошка горчицы

Немного воды.

Смешайте все ингредиенты до образования густой пасты. Нанесите получившуюся массу на загрязнённые участки унитаза, оставьте на час.

