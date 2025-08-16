Mamarika намекнула на беременность: в сети появилось видео

Певица сняла очень символичный клип, в котором намекнула на беременность.

MamaRika сняла новый клип / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Кратко:

Как певица намекнула на беременность

Что означает ее клип

Украинская популярная певица MamaRika презентовала новый клип о любви, где заинтриговала возможным пополнением.

К слову, в новом видео, снимался также и муж певицы - Сергей Середа. В описании видео сказано: "Один вопрос" – это песня о ценности настоящей любви. Для тех, кто хотя бы раз в жизни чувствовал его глубоко, искренне и готов держаться за своего человека, как бы сильно не штормило. Это о желании услышать ответ на простой, но болезненно важный вопрос: "Ты тоже меня любишь?".

Mamarika намекнула на беременность в клипе / Скриншот YouTube

Кроме того, что в клипе показан аист, там также есть такие строчки: "И сначала мы вдвоем, а потом втроем, а сейчас вчетвером молимся". Именно эта фраза стала поводом для слухов о второй беременности певицы.

Mamarika намекнула на беременность в клипе / Скриншот YouTube

MamaRika и ее семейная жизнь

Весной 2024 года MamaRika заговорила о разводе с мужем – она рассказала, что брак на грани разрыва. Также она добавила, что супруги продолжают борьбу за свою любовь.

Mamarika намекнула на беременность в клипе / Скриншот YouTube

Позже украинский ведущий и юморист Сергей Середа и его супруга певица Анастасия Кочетова, сумели преодолеть серьезный семейный кризис. Они нашли выход из ситуации и спасли свой брак.

Середа рассказал, что у супругов был серьезный кризис в отношениях, но они нашли выход из ситуации. Сергей и Анастасия решили каждый месяц устраивать друг с другом свидание, и это помогло спасти брак.

Mamarika намекнула на беременность в клипе / Скриншот YouTube

О персоне: MamaRika Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.

Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.

Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

