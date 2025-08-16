В США умер звезда популярного медицинского сериала

Кратко:
Тристан Роджерс, наиболее известный по роли Роберта Скорпио в сериале "Главный госпиталь", скончался в возрасте 79 лет.
"Ему нравилось быть Скорпио, и он создал эту роль буквально из ничего", — рассказала в пятницу менеджеру Роджерса Мерил Судак телеканалу ABC 7 Eyewitness News об актёре, у которого недавно диагностировали рак.
"Он должен был работать всего один день, а в итоге превратил его в нечто значимое. Он был по-настоящему преданным, добрым человеком и любил свою семью", - говорит его менеджер, которую цитирует Page Six.
Исполнительный продюсер сериала Фрэнк Валентини сообщил изданию People, что "вся семья сериала "Главный госпиталь" убита горем известием о кончине Тристана Роджерса".
Роджерс начал появляться в легендарной мыльной опере ABC в 1980 году, вскоре после переезда в США из Австралии.
Роберт Скорпио, его персонаж в Порт-Чарльзе, был шпионом "Бюро мировой безопасности", прежде чем стать окружным прокурором и комиссаром полиции любимого вымышленного города.
