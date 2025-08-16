Укр
В США умер звезда популярного медицинского сериала

Алена Кюпели
16 августа 2025, 11:54
Тристан Роджерс, наиболее известный по роли Роберта Скорпио в сериале "Главный госпиталь".
Тристан Роджерс умер
Тристан Роджерс умер / Коллаж Главред, фото Instagram/ tristanrogers73

Кратко:

  • От чего умер Тристан Роджерс
  • Сколько лет было Тристану Роджерса

Тристан Роджерс, наиболее известный по роли Роберта Скорпио в сериале "Главный госпиталь", скончался в возрасте 79 лет.

"Ему нравилось быть Скорпио, и он создал эту роль буквально из ничего", — рассказала в пятницу менеджеру Роджерса Мерил Судак телеканалу ABC 7 Eyewitness News об актёре, у которого недавно диагностировали рак.

"Он должен был работать всего один день, а в итоге превратил его в нечто значимое. Он был по-настоящему преданным, добрым человеком и любил свою семью", - говорит его менеджер, которую цитирует Page Six.

Исполнительный продюсер сериала Фрэнк Валентини сообщил изданию People, что "вся семья сериала "Главный госпиталь" убита горем известием о кончине Тристана Роджерса".

Роджерс начал появляться в легендарной мыльной опере ABC в 1980 году, вскоре после переезда в США из Австралии.

Роберт Скорпио, его персонаж в Порт-Чарльзе, был шпионом "Бюро мировой безопасности", прежде чем стать окружным прокурором и комиссаром полиции любимого вымышленного города.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.

Также недавно, к сожалению, умер знаменитый норвежский лыжник. Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту.

