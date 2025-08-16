Укр
Читать на украинском
При какой температуре летом стирать постельное белье: ответ знают единицы

Марина Фурман
16 августа 2025, 17:53
Эксперты также рассказали о том, сколько раз в неделю стоит стирать постельное белье в жару.
постельное белье, стирка
Эксперты рассказали как правильно стирать постельное белье летом / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Достаточно ли стирать постельное белье при 30 °C
  • Где лучше сушить одежду летом

При неправильной стирке постельное белье быстро изнашивается - линяет, "обрастает" неприятными катышками или даже рвется. Если же температура слишком низкая, то бактерии могут так и остаться на вашей простыне. Главред решил выяснить, при какой температуре стоит стирать постельное белье летом.

В теплые сезоны года эксперты на портале Express.co.uk рекомендуют стирать постельное белье чаще, чем обычно. Лето, пот и отмершие части кожи - идеальная среда для размножения пылевых клещей и бактерий.

видео дня

"Если вы сильно потеете во время сна или страдаете аллергией, стирка дважды в неделю может иметь большое значение", - советуют специалисты.

Специалисты считают, что стирка постельного белья при 30 °C делает его свежим на вид и на ощупь, но не устраняет полностью остатки пота и жира.

Оптимально включать температуру 40 °C. А если ткань выдерживает, периодически стоит стирать белье при 60 °C - это поможет избавиться от бактерий и пылевых клещей. Просто сначала проверьте этикетку, чтобы не испортить материал.

Кроме того, если есть возможность, то лучше сушить постельное белье на улице, ведь ультрафиолетовые лучи солнца убивают любые остатки микробов.

Что означают знаки на бирках вещей
Бирки на одежде / Инфографика: Главред

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

