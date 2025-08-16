Аллу Пугачеву обвинили в том, что она тут или не разбила брак своего внука - Никиты Преснякова.

Сын российского певца Владимира Преснякова, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, Никита, переживает серьезные проблемы в браке.

Российские пропагандисты уже прогнозируют скорый развод молодой пары и уже обвинили в этом Аллу Пугачеву, которая не поддерживает кровавое вторжение террориста Путина в Украину.

Так, сообщается, что молодая жена Никиты Преснякова не живет с ним, а обосновалась в Москве, где ходит на горячие танцы и посещает вечеринки. В это же время ее муж, проводит свое время с отцом и мачехой в Испании.

Продюсер Леонид Дзюник, который близко общается с родственниками Никиты, заявил, что в паре Преснякова-младшего и Алены еще год назад начались проблемы именно из-за нереализованности певца.

"Его здесь всегда поддерживали. Он мог рассчитывать на Кристину, своего отца Володю, бабушку. Он это чувствовал и занимался своей карьерой спустя рукава. Начал бы фигачить, как Кристина, с детства — стал бы хорошим артистом, парень-то талантливый. Он женился на дочке обеспеченного бизнесмена, которая с детства привыкла к хорошей жизни. Но Никита-то сам кто, разве бизнесмен? Он не может ей обеспечить то же, что и папа. Вот и начались скандалы", — подчеркнул продюсер.

Продюсер намекает, что раньше Никиту всегда поддерживали родственники, в частности, Алла Пугачева, в том числе финансово. Сейчас ситуация такова, что он остался без денежной помощи со стороны. А на хорошую жизнь, в том числе к которой привыкла его жена, заработать не может.

Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.

Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.

О персоне: Владимир Пресняков Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр. В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

