Оккупанты заставляют учителей "выявлять преступников" среди детей – ЦНС

Виталий Кирсанов
16 августа 2025, 19:36
Кремлёвское министерство просвещения разослало учителям на временно оккупированных территориях новые "рекомендации".
Оккупанты внедряют систему доносов в школах
Оккупанты внедряют систему доносов в школах / коллаж: Главред, фото: t.me/sprotyv_official, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Оккупанты внедряют систему доносов в школах
  • Педагоги становятся инструментом полицейского контроля

На временно оккупированных территориях Украины учителя получили методички по "выявлению преступников" среди детей. Об этом в субботу, 16 августа, сообщил Центр национального сопротивления

"Кремлёвское министерство просвещения разослало учителям на временно оккупированных территориях "рекомендации", как правильно следить за поведением детей, которых считают "мигрантами" - то есть тех, кто не имеет российского паспорта. Подобные инструкции появились и в регионах РФ - Башкортостане, Свердловской и Смоленской областях", - говорится в сообщении.

В ЦНС считают, что фактически оккупанты внедряют систему доносов в школах, превращая педагогов в инструмент полицейского контроля.

"Это - прямое нарушение прав ребёнка и доказательство, что российское "образование" на ТОТ - лишь ширма для идеологического влияния, дискриминации и репрессий", - добавили в ЦНС.

ЦНС призывает жителей временно оккупированных территорий документировать факты давления и напоминает: после деоккупации все причастные к таким "методикам" будут привлечены к ответственности.

Как сообщал Главред, учителя из семи школ в Воронежской области РФ сделали шапочки из фольги в рамках "патриотического мастер-класса "Шлем Отечества". "Распоряжение" о проведении мастер-класса от лица чиновника из "Единой России" отправил белорусский акционист Владислав Бохан.

В Министерстве образования работают над возможностью пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку средств. Сейчас удалось найти дополнительные 12 млрд гривен.

Так, с 1 сентября 2025 года в Украине учителя будут получать большие доплаты. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Читайте также:

Что такое Центр национального сопротивления

Создан Силами специальных операций по обучению, координации и масштабированию движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС учит ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", вступившего в январе 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине учителя оккупированные территории новости Украины
