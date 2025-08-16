Оккупанты заставляют учителей "выявлять преступников" среди детей – ЦНС

Кратко:
- Оккупанты внедряют систему доносов в школах
- Педагоги становятся инструментом полицейского контроля
На временно оккупированных территориях Украины учителя получили методички по "выявлению преступников" среди детей. Об этом в субботу, 16 августа, сообщил Центр национального сопротивления
"Кремлёвское министерство просвещения разослало учителям на временно оккупированных территориях "рекомендации", как правильно следить за поведением детей, которых считают "мигрантами" - то есть тех, кто не имеет российского паспорта. Подобные инструкции появились и в регионах РФ - Башкортостане, Свердловской и Смоленской областях", - говорится в сообщении.видео дня
В ЦНС считают, что фактически оккупанты внедряют систему доносов в школах, превращая педагогов в инструмент полицейского контроля.
"Это - прямое нарушение прав ребёнка и доказательство, что российское "образование" на ТОТ - лишь ширма для идеологического влияния, дискриминации и репрессий", - добавили в ЦНС.
ЦНС призывает жителей временно оккупированных территорий документировать факты давления и напоминает: после деоккупации все причастные к таким "методикам" будут привлечены к ответственности.
Как сообщал Главред, учителя из семи школ в Воронежской области РФ сделали шапочки из фольги в рамках "патриотического мастер-класса "Шлем Отечества". "Распоряжение" о проведении мастер-класса от лица чиновника из "Единой России" отправил белорусский акционист Владислав Бохан.
В Министерстве образования работают над возможностью пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку средств. Сейчас удалось найти дополнительные 12 млрд гривен.
Так, с 1 сентября 2025 года в Украине учителя будут получать большие доплаты. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.
Что такое Центр национального сопротивления
Создан Силами специальных операций по обучению, координации и масштабированию движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС учит ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", вступившего в январе 2022 года.
