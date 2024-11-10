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Фашизация зашкаливает: в РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги

Алексей Тесля
10 ноября 2024, 12:52
1024
В акции пранкера Владислава Бохана приняли участие учителя семи школ Воронежской области.
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В РФ показали уровень фашизации общества / Коллаж: Главред, фото: t.me/ula_bo

Что известно:

  • Пранкер заставил учителей в РФ надет шапочки из фольги
  • Росвласти заявили о "патриотизме"

Учителя из семи школ в Воронежской области РФ сделали шапочки из фольги в рамках "патриотического мастер-класса "Шлем Отечества".

"Распоряжение" о проведении мастер-класса от лица чиновника из "Единой России" отправил белорусский акционист Владислав Бохан, пишет Медуза.

видео дня

Пранкер разослал в школы "распоряжение" о проведении мастер-класса от лица чиновника из регионального отделения "Единой России", а также составленную с помощью ChatGPT инструкцию по изготовлению шапочек из фольги.

В акции приняли участие учителя семи школ Воронежской области. Одна из педагогов, по словам Бохана, "требовала диплом или сертификат участника".

Подробности пранка в РФ

В результате задание выполнили МКОУ Бобровский образовательный центр "Лидер", Крикшанская СШ №3, Колодезянская СОШ, Нововоронежская СОШ №1, Архангельская СОШ, а также Байчуровская и Никольская СОШ.

"Продолжение измерения уровня фашизации российского общества на основе эссе Умберто Эко "Вечный фашизм". На этот раз исследуемым критерием стала "одержимость заговором". По легенде, НАТО с помощью спутников планирует облучать российское население электромагнитными импульсами! А педагоги Воронежской области должны встать на защиту родины и провести мастер-класс "Шлем Отечества" по изготовлению шапочек из фольги", — написал Бохан.

  • В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги
    В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги t.me/ula_bo
  • В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги
    В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги t.me/ula_bo
  • В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги
    В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги t.me/ula_bo
  • В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги
    В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги t.me/ula_bo
  • В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги
    В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги t.me/ula_bo
  • В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги
    В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги t.me/ula_bo
  • В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги
    В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги t.me/ula_bo
  • В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги
    В РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги t.me/ula_bo

Реакция минобразования Воронежской области

Министерство образования Воронежской области похвалило учителей, которые по заданию Бохана сделали шапочки из фольги, за "патриотический настрой"

В Telegram ведомства сообщается, что министерство "изучает" ситуацию с пранком над учителями. Чиновники подчеркнули, что сотрудникам школ, которые участвовали в акции, уже напомнили "правила информационной безопасности".

Что такое пранк

Розыгрыш — шутка с целью одурачить кого-либо, поставить кого-либо в глупое, смешное положение, заставив поверить во что-либо придуманное. Шутливый трюк, часто с участием какого-либо физического средства, при котором "жертва" ставится в неловкое или невыгодное положение, пишет Википедия.

"С одной стороны, педагоги в очередной раз продемонстрировали свой патриотический настрой, высокую исполнительность и креативный подход к любой задаче. С другой — конечно, разочаровало, что они не смогли отличить подлинную партийную инициативу от неуместной шутки", — добавили в ведомстве.

Смотрите видео - в РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольги:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что премьер Италии наговорила российским пранкерам много лишнего об Украине. Разговор с российскими комиками в Мэлоне состоялся еще в сентябре - накануне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщал ранее Главред, в ВСУ ответили на фейк оккупантов. Линия столкновения стабилизирована, враг не имеет продвижения, рассказала Анастасия Бобовникова.

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Воронеж учителя Воронежская область пранкеры фольга
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