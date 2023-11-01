Премьер Италии наговорила российским пранкерам много лишнего об Украине

Разговор с российскими комиками в Мэлоне состоялся еще в сентябре - накануне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Мэлони жестко "разыграли" путинские пранкеры / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот

Премьер Италии Джорджия Мэлони стала жертвой путинских пранкеров "Вована" и "Лексуса". Один из россиян выдал себя за председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, пишет ANSA.

Издание, ссылаясь на анонимные "источники в правительстве", пишет, что во время фейкового разговора Мэлони намекнула на усталость от войны в Украине и заявила, что вскоре потребуется искать "выход из конфликта".

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Инцидент произошел еще 18 сентября - накануне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе разговора итальянский премьер, среди прочего, отметила, что "у всех сторон большая усталость" от конфликта в Украине и "приближается время, когда все поймут, что нам нужен выход".

"У меня есть несколько идей, как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего времени, чтобы это объявить", - пересказывают слова Мэлони собеседники издания.

Разговор с "Вованом" и "Лексусом" затем официально подтвердили в Офисе Мэлони. У премьера объяснили, что разговор состоялся как раз в контексте попыток правительства Мэлони наладить отношения с африканскими лидерами и накануне "важных встреч" на полях Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года.

Мэлони и Украина

С первого дня на своем посту Джорджия Мэлони заявляла о поддержке Украины в борьбе с российскими оккупантами.

К примеру, 21 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения, Мелони лично посетила Бучу, Ирпень и Киев и встретилась с Зеленским.

Италия внесла весомый вклад в обеспечение Украины оружием и средствами ПВО. Рим передал украинским защитникам немецкие Panzerhaubitze 2000 и РЗСО М270, гаубицы M109.

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