Новая глава: принц Уильям и Кейт Миддлтон все-таки решились на важный шаг

Кейт Миддлтон и принц Уильям снова решились на важный шаг.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решились на важный шаг/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

Какое решение приняли Кейт и Уильям

Как это связано с королевским дворцом

Принц и принцесса Уэльские, Уильям и Кейт Миддлтон готовы к новому началу после нескольких непростых лет.

Как пишет Page Six, королевская чета переедет в новый семейный дом вместе со своими тремя детьми: 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи, "позже в этом году", — подтвердил представитель издания People Saturday.

Семья Уэльских проживает в коттедже Аделаида, расположенном недалеко от Виндзорского замка в Беркшире, Англия. Они переехали туда в 2022 году, чтобы быть поближе к детской школе Лэмбрук.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон / ua.depositphotos.com

Их новый дом будет расположен неподалёку. Они переезжают в восьмикомнатный дом под названием Forest Lodge в Большом Виндзорском парке. Его стоимость составляет около 21 миллиона долларов.

"Виндзор стал их домом", — сообщил источник изданию о причинах, по которым Уильям и Миддлтон решили остаться в одном районе.

"Однако за последние несколько лет, пока они жили в коттедже Аделаида, им пришлось пережить немало трудных моментов", — продолжил инсайдер.

Издание Daily Mail ранее сообщало, что семья Уэльских переезжает, потому что они "переросли" свой нынешний дом, но, похоже, свою роль сыграл диагноз рака, поставленный Миддлтон в марте 2024 года.

Ранее в этом году 43-летняя принцесса Уэльская сообщила, что у неё наступила ремиссия.

"Переезд даёт им возможность начать всё сначала и открыть новую главу; возможность оставить позади некоторые из самых неприятных воспоминаний", — сообщил источник изданию Sun.

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

