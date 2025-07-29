Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к важным переменам

Принц и принцесса Уэльские готовятся к важным переменам в жизни.

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Принц и принцесса рассматривают возможность переезда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

О чем размышляют Кейт и Уильям

Почему они думают о важном решении

В течение трёх лет принц и принцесса Уэльские воспитывали своих детей в коттедже Аделаида, тихом убежище на территории Виндзорского замка.

Однако, как пишет The Daily Mail, этот уютный дом с четырьмя спальнями, относительно скромный по королевским меркам, никогда не станет "вечным домом" для Уильяма, Кейт, принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты.

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Источники из королевской семьи сообщили, что принц и принцесса рассматривают возможность переезда в более просторную резиденцию. Одним из вариантов, по словам источников, может стать Форт Бельведер — великолепный особняк в неоготическом стиле, расположенный в укромном уголке Большого Виндзорского парка.

Построенный в XVIII веке, Форт Бельведер стал любимым домом Эдуарда VIII, который жил там до того, как стал монархом, и после того, как отрёкся от престола ради женитьбы на Уоллис Симпсон.

Фактически, именно там он подписал документы, оформившие его печально известное отречение от престола в 1936 году.

Этот просторный особняк, являющийся памятником архитектуры II категории, расположен на участке площадью 59 акров и располагает открытым бассейном и теннисным кортом, что, по словам источников, особенно привлекает Кейт и Шарлотту, которые обе являются большими поклонниками этого вида спорта.

Часть Виндзорского дворца / Фото Pixabay

Загородный дом, известный как "Форт", также располагает розарием, огороженным садом, огородом, большой теплицей, конюшнями, двумя озерами, загонами для скота и тремя коттеджами для персонала.

Раньше вдоль его зубчатых стен располагалось несколько пушек, использованных во время восстания якобитов.

Один хорошо осведомленный источник сообщил: "Они чувствуют, что переросли коттедж "Аделаида" и нуждаются в более солидном доме. Это идеальный новый дом для них. Здесь есть бассейн и теннисный корт, а Шарлотта обожает играть в теннис".

По данным Министерства юстиции, хотя королевская чета рассматривает варианты, переезд пока не предвидится.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон / ua.depositphotos.com

Уильям и Кейт, которым по 43 года, ранее упоминался возможный переезд в Королевский Лодж, 30-комнатный особняк в Виндзоре, где живёт принц Эндрю, но Эндрю не поддался давлению короля и не согласился с ним.

Как стало известно этой газете, альтернативный план предполагал переезд принца и принцессы с семьёй в одно из крыльев Виндзорского замка.

Однако, как стало известно, этот вариант больше не осуществим.

В августе 2022 года пара переехала из Кенсингтонского дворца на западе Лондона в коттедж Аделаида вместе с 12-летним Джорджем, 10-летней Шарлоттой и 7-летним Луи.

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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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