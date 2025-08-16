Почему 17 августа нельзя оставлять дом в беспорядке: какой церковный праздник

По народным поверьям, 17 августа души умерших "наведываются" друг к другу.

17 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать

Какой церковный праздник 17 августа

Народные приметы 17 августа

Что нельзя делать 17 августа

В воскресенье, 17 августа 2025 года, православная церковь чтит память святого мученика Мирона. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 августа

Святой Мирон жил в III веке и был священником в городе Ахея (Греция). Он происходил из благочестивой христианской семьи, отличался кротостью, милосердием и щедростью к бедным.

Во времена правления императора Декия (249-251 гг.) христиан жестоко преследовали. Правителем Ахеи тогда был гонитель Савин. Во время одного языческого праздника он ворвался в храм, требуя от христиан поклониться идолам.

Святой Мирон мужественно выступил против нечестия и открыто упрекнул Савина за его жестокость. За это его схватили, подвергли тяжелым пыткам и казнили - предположительно, обезглавили около 250 года. Церковь почитает Мирона как пример веры, мужества и преданности Христу.

Народные приметы 17 августа

Если день ветреный - осень будет буреломной, а зима снежной.

Спокойная погода - к теплой и мягкой осени.

Если с утра туман - ждите хороший, ясный день.

Что нельзя делать 17 августа

По народным поверьям, в этот день души умерших "наведываются" друг к другу. Считалось, что они имеют "свой гостинец" на небесах.

Поэтому 17 августа:

не советовали ходить на кладбище, чтобы не беспокоить покойников;

не стоит ссориться и сквернословить;

не желательно оставлять дом в беспорядке, чтобы не навлечь беды.

День ангела 17 августа

Свои именины празднуют: Мирон, Георгий, Степан, Иван, Александр, Антон.

