Почему 17 августа нельзя оставлять дом в беспорядке: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 17 августа
- Народные приметы 17 августа
- Что нельзя делать 17 августа
В воскресенье, 17 августа 2025 года, православная церковь чтит память святого мученика Мирона. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 17 августа
Святой Мирон жил в III веке и был священником в городе Ахея (Греция). Он происходил из благочестивой христианской семьи, отличался кротостью, милосердием и щедростью к бедным.
Во времена правления императора Декия (249-251 гг.) христиан жестоко преследовали. Правителем Ахеи тогда был гонитель Савин. Во время одного языческого праздника он ворвался в храм, требуя от христиан поклониться идолам.
Святой Мирон мужественно выступил против нечестия и открыто упрекнул Савина за его жестокость. За это его схватили, подвергли тяжелым пыткам и казнили - предположительно, обезглавили около 250 года. Церковь почитает Мирона как пример веры, мужества и преданности Христу.
Народные приметы 17 августа
Если день ветреный - осень будет буреломной, а зима снежной.
Спокойная погода - к теплой и мягкой осени.
Если с утра туман - ждите хороший, ясный день.
Что нельзя делать 17 августа
По народным поверьям, в этот день души умерших "наведываются" друг к другу. Считалось, что они имеют "свой гостинец" на небесах.
Поэтому 17 августа:
- не советовали ходить на кладбище, чтобы не беспокоить покойников;
- не стоит ссориться и сквернословить;
- не желательно оставлять дом в беспорядке, чтобы не навлечь беды.
День ангела 17 августа
Свои именины празднуют: Мирон, Георгий, Степан, Иван, Александр, Антон.
Вас также заинтересует:
- Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных дней
- В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа
- Откуда на самом деле происходит термин "медовый месяц": неожиданное объяснение
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред