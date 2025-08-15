16 августа - третий Спас: что можно и нельзя делать в этот праздник

Вы узнаете:
В субботу, 16 августа, верующие празднуют нерукотворный образ Господа Иисуса Христа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 16 августа
Праздник основывается на древней передаче, связанной с царем Авгаром Эдесским (город Эдеса в Месопотамии). Царь Авгарь, тяжело болея, слышал о чудесах Иисуса Христа и послал к нему послов с просьбой исцелить его. Он попросил написать портрет Христа. Однако художник не мог изобразить его лицо, потому что оно было слишком сияющим. Тогда, по преданию, Иисус вытер лицо полотенцем (убрусом), и на ткани чудесным образом отразилось его лицо - Нерукотворный образ. Этот образ был передан Авгару, и с его появлением царь получил исцеление.
Что можно делать 16 августа
Эта дата в народном календаре имеет три названия. Первая - Ореховый Спас. Из самого названия становится ясно, что в этот день приходит время собирать орехи в садах. Вторая - Полотняный Спас. День традиционно считают благоприятным для занятий рукоделием - вышиванием, плетением и вязанием. Когда-то в этот народный праздник люди в это время ткали ткани и готовили полотна. Третья - Хлебный Спас. К середине августа обычно завершались все работы с сенокосом. Собранное зерно несли в храмы для освящения, а затем мололи на муку.
Что нельзя делать 16 августа
Нельзя ссориться - иначе придется ругаться в течение всего года.
Не рекомендуется работать в земле - овощи перестанут "рожать".
Не следует стирать или полоскать белье в реке - можете навлечь на себя болезнь.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- какой день 16 августа - такая и осень;
- утром сильная роса - к хорошей погоде днем;
- уже начинают опадать листья - ждите ранней зимы;
- птицы готовятся к отлету - холода придут рано;
- сильный ветер этого дня - сентябрь будет дождливым и прохладным;
- какой третий Спас - такая и зима.
В народе 16 августа носило название третий (Ореховый) Спас. Наши предки часто говорили "На третий Спас - хлеба припас" или "Ореховый Спас - запасайся на зиму". В это время созревали орешники (орехи). Люди шли в лес по первому урожаю, а также сушили зерно, пекли хлеб, готовясь к осени.
Именины 16 августа
Какие завтра именины: Иван, Александр, Степан, Яков, Анна.
Талисманом человека, рожденного 16 августа, является цитрин. В Древнем Риме цитрин использовали для изготовления колец, инталлий, печатей. Известный как "камень купцов" - цитрин клали в кошельки, сейфы, кассы.
