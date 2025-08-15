16 августа - третий Спас: что можно и нельзя делать в этот праздник

В народе 16 августа носило название третий (Ореховый) Спас.

https://glavred.info/holidays/16-avgusta-tretiy-spas-chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-etot-prazdnik-10690031.html Ссылка скопирована

16 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 16 августа

Что можно делать 16 августа

Что нельзя делать 16 августа

В субботу, 16 августа, верующие празднуют нерукотворный образ Господа Иисуса Христа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 16 августа

Праздник основывается на древней передаче, связанной с царем Авгаром Эдесским (город Эдеса в Месопотамии). Царь Авгарь, тяжело болея, слышал о чудесах Иисуса Христа и послал к нему послов с просьбой исцелить его. Он попросил написать портрет Христа. Однако художник не мог изобразить его лицо, потому что оно было слишком сияющим. Тогда, по преданию, Иисус вытер лицо полотенцем (убрусом), и на ткани чудесным образом отразилось его лицо - Нерукотворный образ. Этот образ был передан Авгару, и с его появлением царь получил исцеление.

видео дня

Что можно делать 16 августа

Эта дата в народном календаре имеет три названия. Первая - Ореховый Спас. Из самого названия становится ясно, что в этот день приходит время собирать орехи в садах. Вторая - Полотняный Спас. День традиционно считают благоприятным для занятий рукоделием - вышиванием, плетением и вязанием. Когда-то в этот народный праздник люди в это время ткали ткани и готовили полотна. Третья - Хлебный Спас. К середине августа обычно завершались все работы с сенокосом. Собранное зерно несли в храмы для освящения, а затем мололи на муку.

Что нельзя делать 16 августа

Нельзя ссориться - иначе придется ругаться в течение всего года.

Не рекомендуется работать в земле - овощи перестанут "рожать".

Не следует стирать или полоскать белье в реке - можете навлечь на себя болезнь.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какой день 16 августа - такая и осень;

утром сильная роса - к хорошей погоде днем;

уже начинают опадать листья - ждите ранней зимы;

птицы готовятся к отлету - холода придут рано;

сильный ветер этого дня - сентябрь будет дождливым и прохладным;

какой третий Спас - такая и зима.

В народе 16 августа носило название третий (Ореховый) Спас. Наши предки часто говорили "На третий Спас - хлеба припас" или "Ореховый Спас - запасайся на зиму". В это время созревали орешники (орехи). Люди шли в лес по первому урожаю, а также сушили зерно, пекли хлеб, готовясь к осени.

Именины 16 августа

Какие завтра именины: Иван, Александр, Степан, Яков, Анна.

Талисманом человека, рожденного 16 августа, является цитрин. В Древнем Риме цитрин использовали для изготовления колец, инталлий, печатей. Известный как "камень купцов" - цитрин клали в кошельки, сейфы, кассы.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред