15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

В пятницу, 15 августа, верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 августа

Успение Пресвятой Богородицы - один из величайших христианских праздников, который чествует завершение земной жизни Божией Матери и ее вознесение с телом и душой на небеса. По преданию, Пресвятая Богородица после Вознесения Христова продолжала жить в молитве, добрых делах и общении с апостолами. Перед Своим Успением Она получила благую весть от Архангела Гавриила о том, что скоро завершит земную жизнь. Все апостолы, кроме святого апостола Фомы, собрались в ее доме в Гефсимании.

Когда Богородица умерла, апостолы похоронили ее тело во гробе у подножия Елеонской горы. На третий день прибыл апостол Фома, желавший попрощаться с Матерью Божьей. Когда гроб открыли, то не нашли там ее тела - только погребальные пелены. Это свидетельствует о том, что Бог взял Пресвятую Богородицу с телом и душой на небеса.

Что можно делать 15 августа

На 15 августа, в день праздника, крестьяне праздновали завершение жатвы сенокоса. В селах устраивалось масштабное праздничное собрание - братки, куда каждый приносил гостинцы: еду и напитки. Перед началом веселья блюда освящали в церкви, придавая праздничному застолью особое значение. Молодежь пользовалась возможностью на этом собрании, чтобы найти себе пару, ведь вскоре начиналась свадебная осень.

Что нельзя делать 15 августа

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - этот день посвящают молитве и идут в церковь.

Не следует играть свадьбу - Успение не подходит для таинства брака.

Запрещается купаться в открытом водоеме - вода слишком холодная и можно навлечь на себя беду.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

15 августа ясно и тепло - осень будет сухой и длинной;

после Успения - осень встает с постели;

роса на Успение - на хорошую погоду;

аисты уже улетели - осень будет ранняя и холодная;

на Успение Богородица солнце в землю прячет.

В народе 15 августа носило название Первая Пречистая. Это самое распространенное народное название. Она происходит от имени Пресвятой Богородицы, которую в народе часто называли Пречистой Девой.

Именины 15 августа

Какие завтра именины: Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор, Мария.

Талисманом человека, рожденного 15 августа является лал. Сияние этого драгоценного камня невозможно не заметить - оно завораживает с первого взгляда. С давних времен ему приписывали целебную силу: считалось, что лал способен укреплять иммунную систему своего владельца и способствовать гармонизации состава крови.

