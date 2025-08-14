Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

Виталий Кирсанов
14 августа 2025, 13:47
119
В народе 15 августа носило название Первая Пречистая. Это самое распространенное народное название.
В народе 15 августа носило название Первая Пречистая
В народе 15 августа носило название Первая Пречистая / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 15 августа
  • Что можно делать 15 августа
  • Что нельзя делать 15 августа

В пятницу, 15 августа, верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 августа

Успение Пресвятой Богородицы - один из величайших христианских праздников, который чествует завершение земной жизни Божией Матери и ее вознесение с телом и душой на небеса. По преданию, Пресвятая Богородица после Вознесения Христова продолжала жить в молитве, добрых делах и общении с апостолами. Перед Своим Успением Она получила благую весть от Архангела Гавриила о том, что скоро завершит земную жизнь. Все апостолы, кроме святого апостола Фомы, собрались в ее доме в Гефсимании.

видео дня

Когда Богородица умерла, апостолы похоронили ее тело во гробе у подножия Елеонской горы. На третий день прибыл апостол Фома, желавший попрощаться с Матерью Божьей. Когда гроб открыли, то не нашли там ее тела - только погребальные пелены. Это свидетельствует о том, что Бог взял Пресвятую Богородицу с телом и душой на небеса.

Что можно делать 15 августа

На 15 августа, в день праздника, крестьяне праздновали завершение жатвы сенокоса. В селах устраивалось масштабное праздничное собрание - братки, куда каждый приносил гостинцы: еду и напитки. Перед началом веселья блюда освящали в церкви, придавая праздничному застолью особое значение. Молодежь пользовалась возможностью на этом собрании, чтобы найти себе пару, ведь вскоре начиналась свадебная осень.

Что нельзя делать 15 августа

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - этот день посвящают молитве и идут в церковь.

Не следует играть свадьбу - Успение не подходит для таинства брака.

Запрещается купаться в открытом водоеме - вода слишком холодная и можно навлечь на себя беду.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • 15 августа ясно и тепло - осень будет сухой и длинной;
  • после Успения - осень встает с постели;
  • роса на Успение - на хорошую погоду;
  • аисты уже улетели - осень будет ранняя и холодная;
  • на Успение Богородица солнце в землю прячет.

В народе 15 августа носило название Первая Пречистая. Это самое распространенное народное название. Она происходит от имени Пресвятой Богородицы, которую в народе часто называли Пречистой Девой.

Именины 15 августа

Какие завтра именины: Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор, Мария.

Талисманом человека, рожденного 15 августа является лал. Сияние этого драгоценного камня невозможно не заметить - оно завораживает с первого взгляда. С давних времен ему приписывали целебную силу: считалось, что лал способен укреплять иммунную систему своего владельца и способствовать гармонизации состава крови.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы Успение Пресвятой Богородицы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из плена

Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из плена

14:53Война
Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

14:47Мир
Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

14:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл детали

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл детали

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

Последние новости

15:47

Как узнать пол ребенка до его зачатия - ученые раскрыли нюанс, который меняет все

15:44

"Обманывала во всем": экс-жена умершего актера Краско обвинила во лжи его сиделку

15:30

Даже унитаз чище: в каком месте квартиры больше всего микробов

15:22

Чувствуют все: пять знаков зодиака с самой сильной интуицией

15:08

Позирование Порошенко в лакшери-пиджаке с военными на фоне войны это цинизм и безвкусица – эксперт

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
15:01

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

14:55

Храним закрутки правильно: где лучше всего держать домашние консервы

14:53

Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из пленаФото

14:47

Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

Реклама
14:21

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

14:19

В Украине весомо снизилась цена популярного мяса: где продается дешевле всего

14:03

Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

13:47

15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

13:37

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

13:07

Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина

13:02

Грех ли заниматься нумерологией и какое наказание ждет: священник ответилВидео

12:38

В Украине обнаружен опасный комар: как выглядит и какие болезни переносит

12:04

РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

11:56

Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia "установит свои правила"

Реклама
11:46

Гороскоп Таро на завтра 15 августа: Овнам - не бояться, Ракам - особенный день

11:22

Британия отменила план ввода 30 тыс. военных в Украину: что предлагают взамен

11:14

Конфликта не избежать: какие ТОП-7 вопросов нельзя задавать своей половинке

11:13

Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве

11:13

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем делоВидео

11:05

РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

10:45

Китайский гороскоп на завтра 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

10:10

Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

09:59

В Генштабе сделали важное заявление о ситуации в Донецкой области: что сказали

09:37

Что Трамп сказал Европе перед встречей с Путиным: СМИ раскрыли новые подробности

09:25

Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот праздник

09:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 августа (обновляется)

08:51

Стало известно, что Трамп предложит Путину для завершения войны

08:46

Был завербован РФ для провокаций: в Польше задержали подростка из Украины

08:39

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

08:10

О чем будут договариваться Трамп и Путин на Аляскемнение

07:27

Было слышно до семи взрывов: дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожарыВидео

07:10

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

06:55

Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

Реклама
06:10

Чего хочет Трамп и как готовит встречу с Путиныммнение

05:26

Зачем класть ломтики лимона в чайник: блогерша поразила лайфхаком

04:40

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

04:03

Не в 2004 году: когда был первый "Майдан" в Украине и что стало ужасом для россиянВидео

03:30

Какие формы домов приносят счастье, а какие — проблемы: секреты фэн-шуйВидео

02:52

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

02:50

Что вы первым видите на картинке: тест на характер, что раскроет тайные стороны

02:41

"Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом

02:10

Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

02:10

Кому суждено дожить до 100 лет: ученые совершили прорыв в раскрытии секретаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять