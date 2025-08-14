15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

Вы узнаете:
В пятницу, 15 августа, верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 15 августа
Успение Пресвятой Богородицы - один из величайших христианских праздников, который чествует завершение земной жизни Божией Матери и ее вознесение с телом и душой на небеса. По преданию, Пресвятая Богородица после Вознесения Христова продолжала жить в молитве, добрых делах и общении с апостолами. Перед Своим Успением Она получила благую весть от Архангела Гавриила о том, что скоро завершит земную жизнь. Все апостолы, кроме святого апостола Фомы, собрались в ее доме в Гефсимании.
Когда Богородица умерла, апостолы похоронили ее тело во гробе у подножия Елеонской горы. На третий день прибыл апостол Фома, желавший попрощаться с Матерью Божьей. Когда гроб открыли, то не нашли там ее тела - только погребальные пелены. Это свидетельствует о том, что Бог взял Пресвятую Богородицу с телом и душой на небеса.
Что можно делать 15 августа
На 15 августа, в день праздника, крестьяне праздновали завершение жатвы сенокоса. В селах устраивалось масштабное праздничное собрание - братки, куда каждый приносил гостинцы: еду и напитки. Перед началом веселья блюда освящали в церкви, придавая праздничному застолью особое значение. Молодежь пользовалась возможностью на этом собрании, чтобы найти себе пару, ведь вскоре начиналась свадебная осень.
Что нельзя делать 15 августа
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - этот день посвящают молитве и идут в церковь.
Не следует играть свадьбу - Успение не подходит для таинства брака.
Запрещается купаться в открытом водоеме - вода слишком холодная и можно навлечь на себя беду.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- 15 августа ясно и тепло - осень будет сухой и длинной;
- после Успения - осень встает с постели;
- роса на Успение - на хорошую погоду;
- аисты уже улетели - осень будет ранняя и холодная;
- на Успение Богородица солнце в землю прячет.
В народе 15 августа носило название Первая Пречистая. Это самое распространенное народное название. Она происходит от имени Пресвятой Богородицы, которую в народе часто называли Пречистой Девой.
Именины 15 августа
Какие завтра именины: Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор, Мария.
Талисманом человека, рожденного 15 августа является лал. Сияние этого драгоценного камня невозможно не заметить - оно завораживает с первого взгляда. С давних времен ему приписывали целебную силу: считалось, что лал способен укреплять иммунную систему своего владельца и способствовать гармонизации состава крови.
