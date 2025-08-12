Почему 13 августа нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

Кратко:
- Какой церковный праздник 13 августа
- Что нельзя делать 13 августа
- Народные приметы и традиции
В среду, 13 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного Максима Исповедника. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 13 августа
Максим происходил из знатной христианской семьи. Он получил блестящее светское и богословское образование. Сначала служил при императорском дворе, занимая должность первого секретаря императора Ираклия, но оставил дворскую службу и принял монашество в монастыре под Константинополем.
Когда в Церкви началось распространение ереси монофелитства (учение об одной воле во Христе вместо двух - человеческой и Божьей), святой Максим стал одним из самых решительных ее противников. Он защищал халкидонское православие, признающее в Иисусе Христе две природы - Божью и человеческую - и соответственно две воли.
Из-за своей твердой позиции относительно истинной веры Максим подвергся преследованиям со стороны власти. В 653 году его арестовали и доставили в Константинополь. В 656 году сослали во Фракию. В 661 году вторично привезли на суд в столицу, где потребовали от него принять ересь. Когда он отказался, ему отрезали язык, а затем отрубили правую руку. После этого его сослали на Кавказ, где он умер в 662 году.
Что нельзя делать 13 августа
Не следует есть мед из нового уборки до освящения - это считается грехом.
Не рекомендуется тяжелый физический труд - в народе говорили: "На Максима не мне соломы - не будет ни риги, ни покоя".
Нельзя начинать новые важные дела - все новое, начатое в этот день, будет иметь неустойчивую почву.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- ясная погода - сухая осень;
- дождь на Максима - осень будет холодная и мокрая;
- холодный ветер - зима придет рано;
- пчелы летают низко, гудят - ждите дождя;
- утренняя роса - к ясной погоде.
В народе 13 августа называлось Максим Теплый. Такое название день получил из-за того, что часто бывает солнечным, теплым, иногда даже жарким.
Именины 13 августа
Какие завтра именины: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.
Талисманом человека, рожденного 13 августа, является сардоникс. Камень с глубоким символическим значением. Его ценили еще по античности, считая оберегом для геологов, путешественников и тех, кто открывает новые горизонты.
