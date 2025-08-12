Укр
Почему 13 августа нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
12 августа 2025, 11:41
39
13 августа не рекомендуется тяжелый физический труд - в народе говорили: "На Максима не мне соломы - не будет ни риги, ни покоя".
13 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать
13 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать

Кратко:

  • Какой церковный праздник 13 августа
  • Что нельзя делать 13 августа
  • Народные приметы и традиции

В среду, 13 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного Максима Исповедника. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 13 августа

Максим происходил из знатной христианской семьи. Он получил блестящее светское и богословское образование. Сначала служил при императорском дворе, занимая должность первого секретаря императора Ираклия, но оставил дворскую службу и принял монашество в монастыре под Константинополем.

видео дня

Когда в Церкви началось распространение ереси монофелитства (учение об одной воле во Христе вместо двух - человеческой и Божьей), святой Максим стал одним из самых решительных ее противников. Он защищал халкидонское православие, признающее в Иисусе Христе две природы - Божью и человеческую - и соответственно две воли.

Из-за своей твердой позиции относительно истинной веры Максим подвергся преследованиям со стороны власти. В 653 году его арестовали и доставили в Константинополь. В 656 году сослали во Фракию. В 661 году вторично привезли на суд в столицу, где потребовали от него принять ересь. Когда он отказался, ему отрезали язык, а затем отрубили правую руку. После этого его сослали на Кавказ, где он умер в 662 году.

Что нельзя делать 13 августа

Не следует есть мед из нового уборки до освящения - это считается грехом.

Не рекомендуется тяжелый физический труд - в народе говорили: "На Максима не мне соломы - не будет ни риги, ни покоя".

Нельзя начинать новые важные дела - все новое, начатое в этот день, будет иметь неустойчивую почву.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • ясная погода - сухая осень;
  • дождь на Максима - осень будет холодная и мокрая;
  • холодный ветер - зима придет рано;
  • пчелы летают низко, гудят - ждите дождя;
  • утренняя роса - к ясной погоде.

В народе 13 августа называлось Максим Теплый. Такое название день получил из-за того, что часто бывает солнечным, теплым, иногда даже жарким.

Именины 13 августа

Какие завтра именины: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 13 августа, является сардоникс. Камень с глубоким символическим значением. Его ценили еще по античности, считая оберегом для геологов, путешественников и тех, кто открывает новые горизонты.

