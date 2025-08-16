Копия Жанна Фриске: как выглядит сын покойной певицы

Дмитрий Шепелев показал, как проводит отдых со своим сыном, которого родила Жанна Фриске.

https://glavred.info/starnews/kopiya-zhanna-friske-kak-vyglyadit-syn-pokoynoy-pevicy-10690298.html Ссылка скопирована

Жанна Фриске умерла вскоре после рождения сына/ коллаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Кратко:

Как выглядит сын Жанны Фриске

Кто показал фото подросшего мальчика

Российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, показал повзрослевшего сына Платона.

Мальчика ведущему родила российская певица Жанна Фриске, которая вскоре умерла от рака головного мозга. Шепелев выложил мальчика на своей странице в Instagram.

видео дня

"Собрал фотографии из нашего сладкого семейного летнего путешествия", - подписал фото он.

Шепелев показал сына Жанны Фриске / Фото Instagram/dmitryshepelev

Пользователи сети отметили, что мальчик очень похож на свою маму.

Жанна Фриске / Фото РосСМИ

Жанна Фриске / Фото РосСМИ

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что Шепелев поделился, как его сын Платонготовился к съемкам сериала "Плакса". В интервью для пропагандистских росСМИ Шепелев отметил, что Платон стер пальцы в кровь.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Жанна Фриске Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред