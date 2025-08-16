Копия Жанна Фриске: как выглядит сын покойной певицы

Кратко:
- Как выглядит сын Жанны Фриске
- Кто показал фото подросшего мальчика
Российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, показал повзрослевшего сына Платона.
Мальчика ведущему родила российская певица Жанна Фриске, которая вскоре умерла от рака головного мозга. Шепелев выложил мальчика на своей странице в Instagram.
"Собрал фотографии из нашего сладкого семейного летнего путешествия", - подписал фото он.
Пользователи сети отметили, что мальчик очень похож на свою маму.
Ранее Главред рассказывал, что Шепелев поделился, как его сын Платонготовился к съемкам сериала "Плакса". В интервью для пропагандистских росСМИ Шепелев отметил, что Платон стер пальцы в кровь.
А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.
О персоне: Жанна Фриске
Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).
