Россияне прорываются к городу: армия РФ развивает наступление на Бахмутском направлении

На всех восточных направлениях враг продолжает подтягивать резервы живой силы. Хотя украинские силы пытаются сдерживать противника, однако армия страны-агрессора России постоянно сует вперед, в частности пытается прорваться к Часовому Яру.
Офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко в эфире "Эспрессо" заявил, что в микрорайоне "Канал" противник имел успех только потому, что он стер его с лица земли. Сейчас у противника существенных продвижений нет, но они все равно продолжают попытки.
Помогает в этом врагу в первую очередь большое преимущество в живой силе. У россиян большое количество "штурмового мяса" и поддержка авиации, и это им играет на руку.
"Уже более полугода оккупанты активно используют ФАБы и КАБы, которые стирают все на своем пути, после чего идет пехота. Но к счастью, их усилия не приносят результатов. Потому что для успешной войны нужно знать, за что воюешь. А россияне воюют только за деньги и амбиции своего царя", - добавил офицер.
Кто такой Дмитрий Кожубенко?
Дмитрий Кожубенко - украинский военнослужащий, офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Украины.
Ситуация на фронте - последние новости
Недавно стало известно, что украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи вблизи села Крынки на левобережье Херсонщины, а также на островах в этом районе.
Ранее стало известно, что российские оккупанты намерены наступать на "дорогу жизни" в Часовом Яру широким фронтом, уверен аналитик BILD Юлиан Рёпке. Это, по его словам, усложнит оборону ВСУ на этом участке.
Напомним, украинские войска отбили одну из крупнейших механизированных атак страны-агрессора России с октября 2023 года на западе Донецкой области.
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