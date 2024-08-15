Новый украинский комендант Курской области: что известно о генерале Москалеве

После начала операции в Курской области комендантом региона от Украины назначили генерал-майора Эдуарда Москалева. Кто он такой, и чем запомнился ранее, рассказывает Главред.
Эдуард Москалев - участник российско-украинской войны, сейчас находится в звании генерал-майора. Именно его украинская власть назначила комендантом в Курском регионе, который сейчас контролируют ВСУ.
В 2012 году Москалев возглавлял 300-й учебный танковый полк 169-го учебного центра Сухопутных войск. С июня 2022 года он занимал должность командующего Объединенных сил.
Впоследствии возглавлял тактическую группировку войск на восточном фронте в войне Украины против России. По состоянию на 2023 год был командующим оперативно-стратегической группировки войск "Одесса".
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский наградил Москалева орденом Богдана Хмельницкого II степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Кто такой генерал Эдуард Москалев
Эдуард Михайлович Москалев - украинский военачальник, генерал-майор Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Одесса". В 2022 году - командующий группировки Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, командир оперативно-тактической группировки на востоке; ранее - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. С 15 августа 2024 года возглавляет военную комендатуру на территории Курской области. Участник российско-украинской войны.
Бои в Курской области - последние новости
Напомним, ранее аналитик Conflict Intelligence Team Алексей Альшанский заявил, что на территории Курской области и в приграничных с РФ территориями сейчас находится более 10 тысяч украинских военных.
Также сообщалось, что украинские военные и в дальнейшем продвигаются по территории Курской области и захватывают новые территории и населенные пункты.
Западные аналитики считают, что операция ВСУ в Курской области перечеркнула все планы россиян по замораживанию войны в Украине.
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