Авангард уходит вперед: ВСУ надолго в Курской области – неожиданный прогноз

На территории Курской области и в приграничных районах Сумщины около 10 тысяч бойцов ВСУ, уверен Алексей Альшанский.

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Сроки удержания территорий в Курской области зависят от того, на какие потери готово пойти украинское командование и какие силы задействует российское командование, заявил аналитик Conflict Intelligence Team Алексей Альшанский.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime, сейчас на территории Курской области и в приграничных районах Сумской области Украины находятся менее 10 тысяч бойцов ВСУ.

"Мы можем сказать, что ситуация в Курской области намного проще, чем была в Крынках, где располагался левобережный плацдарм ВСУ на берегу Днепра. И с Крынками им удавалось со снабжением через Днепр держаться почти полгода. То есть в данной ситуации, конечно, им будет противостоять намного большая группировка войск со стороны России. Но из-за более выгодного положения логистики, я думаю, ВСУ могут удерживать территории в Курской области месяцы", – рассказал эксперт.

видео дня

Говоря о количестве взятых под контроль ВСУ населенных пунктах в Курской области, собеседник уточнил, что контроль населенного пункта – это ситуация, в которой армия не просто зашла на территорию этого населенного пункта, но и создание некоего гарнизона, а также организацию контрольно-пропускного режима, комендантской службы.

"Без этого назвать это полноценным контролем нельзя. Судя по видео, судя по медиаданным, украинская армия использует тактику рейдов, то есть впереди основной группировки сил растекаются несколько малых мобильных групп, которые сильно опережают основную группировку войск. Мы не можем без дополнительной информации подтвердить контроль над большей частью территории, которую Сырский относит к контролируемой. Только какие-то локальные пункты. Текущая ситуация в Курской области довольно сложна для анализа по открытым источникам", - добавил Альшанский.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что военную технику ВСУ заметили в еще одном районе Курской области. Украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также южнее и севернее, а теперь их заметили в 22 км юго-восточнее, близ деревни Гирьи, где проходит путь из Суджи на слободу Белая — райцентр Беловского района.

Напомним, ранее сообщалось, что операция в Курской области сместила вектор так называемого мирного плана России и рискует перечеркнуть всю стратегию России по замораживанию войны, рассказал в интервью Суспільному болгарский журналист издания The Insider Христо Грозев. Грозев убежден, что бои за Курщину станут серьезным рычагом в будущих переговорах Украины и России.

Как сообщалось ранее, ради защиты Курска РФ готова пожертвовать одним участком фронта. Более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область лишь через несколько дней, говорят аналитики.

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