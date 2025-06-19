Зеленский призвал нового командующего Сухопутных войск ВСУ - что о нем известно

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Что известно о новом командующем Сухопутных войск ВСУ / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/OperationalCommandSouth

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Об этом говорится в соответствующем Указе от 19 июня, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в Указе.

Что известно о Геннадии Шаповалове

Геннадий Николаевич Шаповалов (род. 1978, Кировоградская обл.) - украинский военнослужащий, бригадный генерал Вооруженных сил Украины.

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Получил высшее военное образование с отличием окончил:

Институт танковых войск Харьковского политехнического университета (2000),

Командно-штабной институт Национального университета обороны Украины (2012),

Национальный университет "Острожская академия" (специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии")

Военный колледж армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

Прошел путь от командира танкового взвода до главы бригады: возглавлял 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка (2019-2021). В марте 2022 года получил очередное воинское звание - бригадного генерала.

С марта 2022 года возглавлял Главное управление военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, а с 20 июня 2023 года - входил в Комиссию по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

16 апреля 2024 года назначен командующим Оперативного командования "Юг", сменив на посту Андрея Ковальчука.

С 4 февраля 2025 года - уволен с этой должности и переведен в Висбаден (Германия) на роль координатора западной военной помощи Украине в рамках миссии НАТО NSATU.

Награды и отличия:

Медаль "За военную службу Украине" (5 декабря 2017 года) - за личный вклад в укрепление обороноспособности, мужество и самоотверженность.

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