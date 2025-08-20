Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

Новолуние наступит 23 августа 2025 года в 6:06 по киевскому времени.

Новолуние в августе - чего ожидать каждому / Коллаж Главред, фото instagram. angel_vitrenko, pixabay

Новолуние пройдет 23 августа знаке Девы. Как рассказала Главреду астролог Анжелика Витренко, последние Новолуние лета будет непростое.

"После Новолуния 23 августа будет коридор затмений. В начале будет лунное затмение, затем солнечное затмение. Будут происходить события, на которые мы не можем повлиять. У каждого события могут быть разные. Но до 23 августа прекрасные дни. Время завершить удачно свои все важные дела", - отметила астролог.

Также астролог составила гороскоп для каждого знака зодиака на Новолуние 23 августа.

Гороскоп на 23 августа для каждого знака зодиака

Овен: на первый план выйдут вопросы здоровья.

Телец: вложитесь в хобби, творчество, удовольствия с осознанностью.

Близнецы: дом и семья в центре вашего внимания.

Рак: коммуникации, идеи, мысли, возможно новое сотрудничество, которое принесет прибыль.

Лев: систематизируйте финансы и ресурсы. Ищите доходные возможности.

Дева: ваш момент! Установите масштабные намерения.

Весы: время на восстановление, переосмысления.

Скорпион: внимание, популярность, новые знакомства, социальные связи.

Стрелец: карьера в фокусе, продвижение и повышение во всех смыслах.

Козерог: время расширяться - учёба, путешествие, обновление.

Водолей: деньги, ресурсы, вложения - сосредоточиться на доходах и финансах.

Рыбы: потенциал для партнёрства. Работа либо отношения.

"Новолуние в Деве - это мощная точка нового начала особенно в сферах здоровья, порядка, самоорганизации, служения и практичности", - добавила астролог.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

