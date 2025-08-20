Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

Новолуние пройдет 23 августа знаке Девы. Как рассказала Главреду астролог Анжелика Витренко, последние Новолуние лета будет непростое.
"После Новолуния 23 августа будет коридор затмений. В начале будет лунное затмение, затем солнечное затмение. Будут происходить события, на которые мы не можем повлиять. У каждого события могут быть разные. Но до 23 августа прекрасные дни. Время завершить удачно свои все важные дела", - отметила астролог.
Также астролог составила гороскоп для каждого знака зодиака на Новолуние 23 августа.
Гороскоп на 23 августа для каждого знака зодиака
Овен: на первый план выйдут вопросы здоровья.
Телец: вложитесь в хобби, творчество, удовольствия с осознанностью.
Близнецы: дом и семья в центре вашего внимания.
Рак: коммуникации, идеи, мысли, возможно новое сотрудничество, которое принесет прибыль.
Лев: систематизируйте финансы и ресурсы. Ищите доходные возможности.
Дева: ваш момент! Установите масштабные намерения.
Весы: время на восстановление, переосмысления.
Скорпион: внимание, популярность, новые знакомства, социальные связи.
Стрелец: карьера в фокусе, продвижение и повышение во всех смыслах.
Козерог: время расширяться - учёба, путешествие, обновление.
Водолей: деньги, ресурсы, вложения - сосредоточиться на доходах и финансах.
Рыбы: потенциал для партнёрства. Работа либо отношения.
"Новолуние в Деве - это мощная точка нового начала особенно в сферах здоровья, порядка, самоорганизации, служения и практичности", - добавила астролог.
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Читайте также:
- Рассмешат любого: астрологи назвали ТОП-6 самых веселых знаков зодиака
- Самые преданные семейные партнеры: астрологи назвали ТОП-4 верных знака
- Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред