Галя из Ворониных прошла курс химиотерапии и гормональной терапии.

Гале из "Ворониных" диагностировали рак / Коллаж Главред, фото alldaily.ru

Кратко:

Какой диагноз поставили звезде сериала

Что известно о ее состоянии

Звезде российского сериала "Воронины", которая в сериале сыграла роль Галины Петровны - Анне Фроловцевой удалили опухоль.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, недавно у 76-летней актрисы нашли злокачественное новообразование.

"Галя из Ворониных обратилась к врачам с болью в груди. На маммографии медики нашли злокачественную опухоль и отправили на дообследование. Затем артистке поставили онкологию. Консилиум врачей принял решение об операции", - пишут пропагандисты.

Они также добавляют, что актриса, сыгравшая Галю, в порядке — восстанавливается после вмешательства.

Ранее российский актер Георгий Дронов, известный благодаря ролям в ситкомах Воронины и Саша+Маша, назвал геноцид украинцев подвигом российских солдат. Рашистский артист пустился в пространственные рассуждения о величии борьбы оккупантов за воображаемую "денацификацию" Украины. Он недвусмысленно одобрил военную политику РФ.

Главред также сообщал о том, что российская актриса Катерина Волкова, которая сыграла роль Веры в ситкоме "Воронины", отреагировала на новости, которые касаются ее родного брата Леонида Волкова. Известно, что Волков подозревается в совершении жуткого убийства в США. По информации американских СМИ, Волков убил двух молодых мужчин и расчленил одного из них, потому как тот не захотел больше выступать поручителем за аренду квартиры и Волкова высели вместе с женой и детьми.

О чем сериал Воронины "Воронины" — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома "Все любят Рэймонда" с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны. По данным Википедии, телесериал не имеет строгой сюжетной линии, а потому считается классической "ситуационной комедией". Транслировался с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года на телеканале СТС.

