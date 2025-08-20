Потеряла много крови: третьи роды СолоХи прошли с осложнениями

СолоХа рассказала, как назвала сына, и почему его рождение оказалось самым тяжелым.

СолоХа родила - имя сына певицы и детали родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Как прошли роды СолоХи

Как певица назвала третьего ребенка

В воскресенье, 17 августа, украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) в третий раз стала мамой - у нее родился сын. Балашова со своим мужем Максимом уже воспитывает общую двухлетнюю дочь Евлалию, и дочь от предыдущих отношений артистки Ариану.

В беседе с журналистами проекта "ЖВЛ Представляє" Тереза рассказала, что третьи роды были преждевременными - на 35 неделе вместо обычных 37-40. "Мы с мужем и дочками решили вечером пойти в кафе. И я почувствовала, что началось. Было неожиданно", - поделилась роженица.

Также СолоХа призналась, что не обошлось без осложнений: сын появился на свет путем кесарева сечения, у певицы открылось сильное кровотечение. Как объяснили врачи, рекомендуемая пауза между кесаревыми сечениями - минимум три года. В случае Балашовой прошло чуть меньше двух, из-за чего у звезды возникли проблемы. "Я была на эпидуральной анестезии, то есть оставалась в сознании. Видела все, что происходит, но ничего не чувствовала. А муж сидел рядом со мной в зале", - говорит СолоХа.

СолоХа родила - имя сына певицы и детали родов / instagram.com/kseniiakuprynenko

Как СолоХа назвала сына?

В беседе с "ЖВЛ Представляє" Тереза Балашова раскрыла имя малыша - его назвали Аким. По словам артистки это - сокращение от имени Святого Иоакима. Святой Иоаким был мужем Святой Анны и отцом Богородицы Девы Марии. Считается что он является покровителем семьи и брака. Имя имеет еврейское и греческое происхождение, и означает "Бог воздвигает".

СолоХа родила - имя сына певицы и детали родов / instagram.com/soloha_official

О персоне: СолоХа СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

