Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

Вы узнаете:
- Как выбрать сладкий арбуз
- Какого размера обычно бывают спелые арбузы
В Украине сезон арбузов в самом разгаре. На рынках и в супермаркетах цены на этот фрукт начали опускаться. Выбрать спелый и сладкий арбуз - довольно сложная задача. Узнать вкус арбуза можно только после того, как разрежешь. А выбирать его нужно в целом виде. Поэтому Главред решил выяснить, какие признаки указывают на спелый, сладкий и вкусный арбуз.
Автор украинского YouTube-канала Огородница из Одессы назвала три признака, благодаря которым вы среди десятков найдете лучший арбуз.
По словам огородницы, одним из главных признаков спелости и сочности ягод является наличие коричневых сеточек и темных полосок на кожуре. Сеточки в народе называют еще паутинками, они появляются из-за мелких повреждений на раннем этапе роста.
"Многие покупатели обходят эти корявые плоды стороной, а зря - в них часто и кроется та самая сладость, - объяснила автор блога.
Второй признак - это желтый бок в том месте, которым арбуз лежал на земле. Если же бок светлый, такой арбуз срывать еще рано.
Третий признак - звонкий звук при постукивании.
"Звонкий звук говорит о спелости, а глухой или ватный - о перезрелом или недозрелом плоде, - добавила огородница.
Она отметила, что ее семья выбираем слегка корявые, с паутинкой, с желтым боком, большие и звонкие арбузы.
Дополнительный признак, который указывает на спелость фрукта - это размер. Арбуз должен быть больших размеров - от шести до 12 кг.
Как выбрать спелый и сладкий арбуз - смотрите видео:
Читайте также:
- Как ухаживать за арбузом: секрет быстрого созревания даже в северных регионах
- Ошибиться невозможно: один верный признак моментально покажет нитратный арбуз
- Можно будет есть всю зиму: как правильно заморозить арбуз, чтобы сохранить вкус
Об источнике: Огородница из Одессы
Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред