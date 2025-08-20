Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

Сладкий арбуз можно выбрать за считанные секунды.

Как выбрать идеальный арбуз за несколько секунд / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как выбрать сладкий арбуз

Какого размера обычно бывают спелые арбузы

В Украине сезон арбузов в самом разгаре. На рынках и в супермаркетах цены на этот фрукт начали опускаться. Выбрать спелый и сладкий арбуз - довольно сложная задача. Узнать вкус арбуза можно только после того, как разрежешь. А выбирать его нужно в целом виде. Поэтому Главред решил выяснить, какие признаки указывают на спелый, сладкий и вкусный арбуз.

Автор украинского YouTube-канала Огородница из Одессы назвала три признака, благодаря которым вы среди десятков найдете лучший арбуз.

По словам огородницы, одним из главных признаков спелости и сочности ягод является наличие коричневых сеточек и темных полосок на кожуре. Сеточки в народе называют еще паутинками, они появляются из-за мелких повреждений на раннем этапе роста.

"Многие покупатели обходят эти корявые плоды стороной, а зря - в них часто и кроется та самая сладость, - объяснила автор блога.

Второй признак - это желтый бок в том месте, которым арбуз лежал на земле. Если же бок светлый, такой арбуз срывать еще рано.

Третий признак - звонкий звук при постукивании.

"Звонкий звук говорит о спелости, а глухой или ватный - о перезрелом или недозрелом плоде, - добавила огородница.

Она отметила, что ее семья выбираем слегка корявые, с паутинкой, с желтым боком, большие и звонкие арбузы.

Дополнительный признак, который указывает на спелость фрукта - это размер. Арбуз должен быть больших размеров - от шести до 12 кг.

Как выбрать спелый и сладкий арбуз - смотрите видео:

Об источнике: Огородница из Одессы Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

