Ошибиться невозможно: один верный признак моментально покажет нитратный арбуз

Как отличить арбуз с нитратами по виду - один признак покажет, как выглядит арбуз без нитратов.

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Как определить нитратный арбуз / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Простой способ проверки арбуза на нитраты

Чем опасны арбузы с нитратами

На что обращать внимание при выборе арбуза

Определить, содержит ли арбуз вредные добавки, можно без лаборатории — достаточно присмотреться к его внешнему виду.

Один из настораживающих признаков — мякоть с неестественным жёлтым оттенком, говорится в материале Главреда.

Разрежьте плод и обратите внимание на прожилки, расходящиеся от середины к корке: у спелого арбуза они должны быть белыми. Если прожилки жёлтые или оранжевые — это тревожный сигнал.

Простой способ проверки арбуза на нитраты

Проведите небольшой тест: опустите кусочек мякоти в стакан с тёплой кипячёной водой. Если вода окрасилась в розоватый цвет и стала мутной, а сам кусок начал распадаться — велика вероятность, что в арбузе превышено содержание нитратов. Такой плод лучше не есть.

Чем опасны арбузы с нитратами

Переизбыток химикатов в арбузах может вызвать отравление. Обычно первые симптомы появляются через 2–3 часа после употребления. К этому моменту вредные вещества уже попадают в кровь, и организму потребуется серьёзная помощь для восстановления.

На что обращать внимание при выборе арбуза

При покупке обращайте внимание на окрас корки. У спелого и безопасного плода пятно на боку должно быть насыщенно-жёлтым, а не белёсым или зеленоватым. Полосы у зрелых арбузов чёткие, контрастные, без размытия. Также форма должна быть ровной — круглой или овальной, но не искривлённой.

Как отличить натуральный арбуз от химически обработанного

Качественный арбуз выглядит целым, без повреждений и грязи. Корка у спелого плода — слегка матовая, а не блестящая. У сортов с полосами зрелость проявляется в яркости и чёткости рисунка. Всё это указывает на естественное созревание без применения стимуляторов.

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Ранее сообщалось о 3 признаках, указывающих на сладкий и вкусный арбуз. Выбирая арбуз, его нужно хорошо осмотреть.

Напомним, Главред ранее писал о том, как правильно заморозить арбуз, чтобы сохранить вкус. Наслаждаться идеально спелым арбузом можно круглый год.

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Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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