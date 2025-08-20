Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицы

Один способ не только ускоряет процесс, но и помогает снизить потребление электроэнергии.

Как правильно сушить вещи / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Вы узнаете:

Полотенце впитывает часть влаги из белья, работая как губка

Используйте толстое, хорошо впитывающее полотенце при сушке

Если добавить в сушильную машину сухое кухонное полотенце вместе с влажной одеждой, это может значительно сократить общее время сушки.

Такой приём не только ускоряет процесс, но и помогает снизить потребление электроэнергии, особенно при использовании сушилки в часы минимальной нагрузки, пишет Express.

Секрет прост: полотенце впитывает часть влаги из белья, работая как губка. Это увеличивает общую площадь испарения и улучшает циркуляцию горячего воздуха внутри барабана. В результате вещи сохнут быстрее и сушилка работает меньше.

Чтобы получить максимальную пользу:

Используйте толстое, хорошо впитывающее полотенце.

Добавляйте его только на первые 15–20 минут сушки, затем убирайте — иначе оно само станет влажным и замедлит процесс.

Не перегружайте сушильную машину, так как ограниченная циркуляция воздуха ухудшает результат.

Этот простой способ поможет продлить срок службы вашей техники, сэкономить электроэнергию и ускорить домашние дела.

Как часто нужно стирать банные полотенца: мнение эксперта

По мнению специалиста по уборке Робина Мерфи, банные полотенца загрязняются довольно быстро, так как используются ежедневно.

Эксперт рекомендует: "Если вы пользуетесь полотенцем каждый день после душа, его следует стирать после трёх-четырёх использований."

Когда пора постирать полотенце раньше

Если вы заметили, что полотенце пахнет несвежо или кажется влажным и после трех применений, возможно, его нужно стирать чаще, особенно в условиях высокой влажности в ванной или недостаточной вентиляции.

Можно ли стирать шерсть в машинке, как освежить пуховик дома и где правильно сушить трикотаж — делимся современными рекомендациями по уходу за вещами, которые помогут упростить повседневную стирку.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

