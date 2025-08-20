Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицы

Вы узнаете:
- Полотенце впитывает часть влаги из белья, работая как губка
- Используйте толстое, хорошо впитывающее полотенце при сушке
Если добавить в сушильную машину сухое кухонное полотенце вместе с влажной одеждой, это может значительно сократить общее время сушки.
Такой приём не только ускоряет процесс, но и помогает снизить потребление электроэнергии, особенно при использовании сушилки в часы минимальной нагрузки, пишет Express.
Секрет прост: полотенце впитывает часть влаги из белья, работая как губка. Это увеличивает общую площадь испарения и улучшает циркуляцию горячего воздуха внутри барабана. В результате вещи сохнут быстрее и сушилка работает меньше.
Чтобы получить максимальную пользу:
- Используйте толстое, хорошо впитывающее полотенце.
- Добавляйте его только на первые 15–20 минут сушки, затем убирайте — иначе оно само станет влажным и замедлит процесс.
- Не перегружайте сушильную машину, так как ограниченная циркуляция воздуха ухудшает результат.
Этот простой способ поможет продлить срок службы вашей техники, сэкономить электроэнергию и ускорить домашние дела.
Как часто нужно стирать банные полотенца: мнение эксперта
По мнению специалиста по уборке Робина Мерфи, банные полотенца загрязняются довольно быстро, так как используются ежедневно.
Эксперт рекомендует: "Если вы пользуетесь полотенцем каждый день после душа, его следует стирать после трёх-четырёх использований."
Когда пора постирать полотенце раньше
Если вы заметили, что полотенце пахнет несвежо или кажется влажным и после трех применений, возможно, его нужно стирать чаще, особенно в условиях высокой влажности в ванной или недостаточной вентиляции.
Смотрите видео - как правильно ухаживать за разными видами тканей:
Можно ли стирать шерсть в машинке, как освежить пуховик дома и где правильно сушить трикотаж — делимся современными рекомендациями по уходу за вещами, которые помогут упростить повседневную стирку.
Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.
Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
