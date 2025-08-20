Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухне

Вы узнаете:
Грызуны могут стать настоящим бедствием для садоводов, нанося ущерб растениям.
Хотя химические средства часто используются для борьбы с вредителями, они не всегда безопасны для здоровья и окружающей среды, к тому же стоят недешево, пишет Express.
Однако эксперты по садоводству советуют обратить внимание на простой и доступный предмет — обычную алюминиевую фольгу.
По данным Home Digest, мыши терпеть не могут фольгу: их отпугивает её блестящая поверхность и характерный шуршащий звук при соприкосновении.
Кроме того, в отличие от других материалов, грызуны редко пытаются её грызть. Поэтому фольга может стать отличным барьером на пути к дому или саду.
Как использовать фольгу против мышей:
- Разместите её у возможных входов: под дверями, у окон, в щелях.
- Оберните фольгой ножки садовой мебели, водосточные трубы и другие участки, по которым мыши могут пробраться внутрь.
- Благодаря своей гибкости, фольга легко принимает нужную форму и закрывает даже труднодоступные места.
- Такой простой метод поможет защитить ваш сад и дом без применения токсичных средств.
Как отпугнуть грызунов: советы экспертов
Основной фактор, который привлекает грызунов на приусадебные участки — это доступ к пище. Чаще всего грызунов привлекают птичьи кормушки, особенно если зерно и семена рассыпаются на землю.
Чтобы сократить риск появления крыс, рекомендуется заменить стандартные кормушки на специальные модели, устойчивые к проникновению грызунов и белок. Также полезно использовать кормушки с поддоном — он будет собирать рассыпавшийся корм и не давать крысам лёгкого доступа к пище.
