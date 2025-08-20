Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухне

Хотя химические средства часто используются для борьбы с вредителями, они не всегда безопасны.

Вы узнаете:

Эксперты по садоводству советуют обратить внимание на простой и доступный предмет

Мыши терпеть не могут фольгу: их отпугивает её блестящая поверхность

Грызуны могут стать настоящим бедствием для садоводов, нанося ущерб растениям.

Хотя химические средства часто используются для борьбы с вредителями, они не всегда безопасны для здоровья и окружающей среды, к тому же стоят недешево, пишет Express.

Однако эксперты по садоводству советуют обратить внимание на простой и доступный предмет — обычную алюминиевую фольгу.

По данным Home Digest, мыши терпеть не могут фольгу: их отпугивает её блестящая поверхность и характерный шуршащий звук при соприкосновении.

Кроме того, в отличие от других материалов, грызуны редко пытаются её грызть. Поэтому фольга может стать отличным барьером на пути к дому или саду.

Как использовать фольгу против мышей:

Разместите её у возможных входов: под дверями, у окон, в щелях.

Оберните фольгой ножки садовой мебели, водосточные трубы и другие участки, по которым мыши могут пробраться внутрь.

Благодаря своей гибкости, фольга легко принимает нужную форму и закрывает даже труднодоступные места.

Такой простой метод поможет защитить ваш сад и дом без применения токсичных средств.

Как избавиться от мышей / Главред

Как отпугнуть грызунов: советы экспертов

Основной фактор, который привлекает грызунов на приусадебные участки — это доступ к пище. Чаще всего грызунов привлекают птичьи кормушки, особенно если зерно и семена рассыпаются на землю.

Чтобы сократить риск появления крыс, рекомендуется заменить стандартные кормушки на специальные модели, устойчивые к проникновению грызунов и белок. Также полезно использовать кормушки с поддоном — он будет собирать рассыпавшийся корм и не давать крысам лёгкого доступа к пище.

Смотрите видео - фермеров терроризируют мыши:

Маленькие хвостатые создания наводят ужас. Многие паникуют из-за нашествия мышей. Миллионы их реками текут по человеческим жилищам и остановить этот поток нет никакой возможности.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

