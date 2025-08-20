Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

Кратко:
- Чем "похвасталась" Ани Лорак
- Как выглядит ее "блюдо"
Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины и предала родную страну, а также молчит о войне, решила похвастаться своими кулинарными умениями.
Певица-запроданка опубликовала фото в сториз на своей странице в Instagram. Певица решила похвастаться своими сырниками, которые по факту выглядели неаккуратными, некрасивыми и сделанными на "тяп-ляп".
"Сегодня сырники", - радуется певица. Очевидно, что Лорак не умеет готовить сырники и была горда даже такому посредственному результату.
Гражданство Ани Лорак
Совсем недавно стало известно о том, что Ани Лорак получила гражданство страны-оккупанта РФ. Кстати, уже сообщалось, что в феврале 2024 года Лорак подала заявление на гражданство России и в новом паспорте певица оставила настоящее имя — Каролина.
Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.
Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.
