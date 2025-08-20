Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

https://glavred.info/starnews/lorak-pohvastalas-koryavym-kulinarnym-umeniem-10691312.html Ссылка скопирована

Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Чем "похвасталась" Ани Лорак

Как выглядит ее "блюдо"

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины и предала родную страну, а также молчит о войне, решила похвастаться своими кулинарными умениями.

Певица-запроданка опубликовала фото в сториз на своей странице в Instagram. Певица решила похвастаться своими сырниками, которые по факту выглядели неаккуратными, некрасивыми и сделанными на "тяп-ляп".

"Сегодня сырники", - радуется певица. Очевидно, что Лорак не умеет готовить сырники и была горда даже такому посредственному результату.

Сырники от запроданки Лорак / Фото Instagram/anilorak

Ани Лорак продолжает развлекать россиян / фото: instagram.com, Ани Лорак

Гражданство Ани Лорак

Совсем недавно стало известно о том, что Ани Лорак получила гражданство страны-оккупанта РФ. Кстати, уже сообщалось, что в феврале 2024 года Лорак подала заявление на гражданство России и в новом паспорте певица оставила настоящее имя — Каролина.

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

