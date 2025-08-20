Почему не стоит застилать кровать по утрам: простой лайфхак приятно удивит

Существует один лайфхак, который поможет сохранить постельное белье чистым и свежим дольше.

Как сохранить постельное белье чистым дольше / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что сделать, чтобы простыни были чистыми дольше

Почему постель стоит сушить каждое утро

Пожалуй, все любят лечь в постель со свежевыстиранным постельным бельем. Однако, летом пот может быстро накапливаться в ткани и делать постель несвежей.

Главред решил разобраться, как сохранить постель свежей и чистой дольше.

Как предотвратить появление неприятного запаха на простынях

Ехргеѕѕ.co.uk пишет, что существует простой способ сохранить чистоту постельного белья гораздо дольше и он занимает всего 10 секунд утром.

Эксперт и основательница Daisies and Pie Венди говорит, что обычно пятна невидимы, поэтому большинство людей их замечают. Однако, именно они приводят к накоплению влаги, что позволяет бактериям, пылевым клещам и даже плесени размножаться в постели.

По ее словам, чтобы поддерживать чистоту постельного белья без стирки, нужно просто высушить его на воздухе.

"Проветривание кровати - это действенная вещь, и это очень просто сделать, и даже если у вас есть возможность проветрить кровать только 30 минут, пока вы готовитесь к работе, оно того стоит", - отмечает эксперт.

Как правильно проветривать кровать каждый день

Для того чтобы проветрить простыни вам нужно открыть окна спальни и разложить одеяло на край кровати, чтобы большая часть простыни была на виду.

Одеяло нужно оставить вне простыней как можно дольше. Простыни могут сохнуть на воздухе целый день или даже всего несколько минут утром.

"Этот метод очень прост и занимает несколько секунд, но приведет к гораздо более комфортной и чистой кровати", - отметила эксперт.

Почему нужно проветривать простыни

Одеяла задерживают тепло и влагу, и если пот не может должным образом испаряться, это приведет к тому, что простыни станут липкими, даже если вы их только что постирали.

Снятие одеяла улучшает вентиляцию вокруг вашей кровати, а это означает, что она будет "дышать", поэтому будет оставаться гигиеничной гораздо дольше.

