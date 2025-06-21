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Как правильно поставить кровать в спальне: 5 трюков для маленькой комнаты

Анна Ярославская
21 июня 2025, 12:18обновлено 21 июня, 13:29
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Если кровать расположена неправильно, это может привести к длительному воздействию негативной энергии, что влияет на здоровье и счастье.
Кровать, Клара Чжао
Клара Чжао рассказала, как нельзя размещать кровать / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как расположить кровать в маленькой комнате с окном и балкой
  • Почему нельзя ставить кровать под окном

Среднестатистический человек спит около 8 часов в сутки, а это значит, что примерно треть нашей жизни мы проводим в постели. Поэтому фэншуй в спальне важен для нашего благополучия.

Консультант по фэн-шуй, художник и дизайнер Клара Чжао назвала пять главных советов о том, как правильно поставить кровать в спальне.

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Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, если кровать расположена неправильно, это может привести к длительному воздействию негативной энергии, что влияет на здоровье и счастье.

"Если у вас маленькая спальня, найти идеальное место для кровати может быть непросто. Но не переживайте. Я расскажу, как лучше всего расположить кровать и предложу способы нейтрализации негативной энергии", - цитирует Главред Клару.

К слову, в комнате со свежим, чистым воздухом легче заснуть и проще выспаться. Есть ряд растений, которые ночью выделяют кислород и обеспечат здоровый сон. Читайте: Обеспечат крепкий и здоровый сон: какие комнатные цветы должны быть в спальне.

В каком направлении должна стоять кровать в спальне

Первое, что нужно знать: дверь — это путь для входа энергии Ци. Она гармонично циркулирует по комнате и выходит, создавая динамичный и сбалансированный энергетический поток.

Таким образом, совет №1 звучит так: кровать не должна находиться прямо напротив двери. Если вы ставите кровать так, что ваша голова находится на линии с дверью, это создаёт ощущение уязвимости и может нарушать сон.

Энергия Ци, входящая извне, будет напрямую попадать в кровать, что может отрицательно сказаться на самочувствии. Если кровать расположена так, что всё тело "смотрит" на дверь — это также считается неблагоприятным с точки зрения фэншуй и может повлиять как на здоровье, так и на отношения с близкими.

Так располагть кровать в комнате нежелательно
Так располагть кровать в комнате нежелательно / скриншот

Как правильно поставить кровать головой к окну или ногами

Совет №2. Не размещайте кровать под окном. Если переместить кровать вправо, она уже не будет на одной линии с дверью, но окажется прямо под окном. Это значит, что вы будете подвержены внешнему воздействию, которое может мешать сну и создавать ощущение нестабильности.

Место под окном - не самое лучшее для расположения кровати
Место под окном - не самое лучшее для расположения кровати / скриншот
Как правильно поставить кровать в спальне: 5 трюков для маленькой комнаты
Скриншот

Чтобы минимизировать это влияние, повесьте плотные шторы или закройте жалюзи, посоветовала дизайнер.

Скриншот
Скриншот

Где должна стоять кровать для хорошего сна

Совет №3. Ставьте кровать возле глухой стены.

Если переместить кровать к глухой стене, то такое расположение будет и не напротив двери, и не под окном, а у прочной стены. С этой позиции вы видите дверь, что придаёт ощущение безопасности и контроля над пространством. Когда ваша спина защищена стеной, вы защищены от внешних энергий.

И, конечно, рекомендуется поставить прикроватные тумбочки с обеих сторон и положить уютный ковёр — для создания гармонии и уюта.

Это удачное расположение кровати
Это удачное расположение кровати / скриншот

Совет №4. Избегайте острых углов, направленных на кровать.Во-первых, кровать не должна быть под окном — закроем жалюзи.

Во-вторых, угол шкафа направлен прямо на кровать, создавая "режущий" угол, который несёт негативную энергию. Это может повлиять на ваше здоровье и самочувствие.

Скриншот
Скриншот

Если шкаф встроенный и его нельзя передвинуть, и в комнате нет другого подходящего места для кровати — не беда. Можно использовать перегородку или декоративную ширму, чтобы блокировать воздействие этого угла.

Важно только, чтобы осталось достаточно пространства для того, чтобы открывать двери шкафа и иметь свободный доступ к кровати.

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Скриншот

Кровать в спальне - как нельзя ставить

Совет №5. Не размещайте кровать под балкой. В некоторых домах балки — это часть дизайна, но если кровать находится под балкой, это может вызывать ощущение давления, мешать сну и создавать внутреннее напряжение.

Если балка проходит через всю комнату, старайтесь не ставить кровать прямо под ней.

Кровать нельзя ставить под балкой
Кровать нельзя ставить под балкой / скриншот

"Если кажется, что в комнате совсем не осталось подходящего места, не отчаивайтесь — можно переставить кровать и использовать ширму, чтобы заблокировать прямую линию между дверью и кроватью. Такая перегородка помогает перенаправить поток энергии и защитить от внешнего воздействия. Но помните: этот способ — крайняя мера, если нет других вариантов расположения кровати", - посоветовала Клара.

Как разместить кровать в комнате с балкой
Как разместить кровать в комнате с балкой / скриншот

Смотрите видео - Как поставить кровать в маленькой комнате:

Как писал Главред, хранение вещей под кроватью может стать удобным способом скрыть предметы, до которых часто не доходят руки. Мы часто прячем за глаза в этом месте сезонную одежду, постельное белье или аксессуары. Однако не все вещи подходят для такого места. Детальнее читайте в материале: Эти ошибки преследуют многих: какие 7 вещей нельзя хранить под кроватью.

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Кто такая Клара Чжао

Клара Чжао (Clara Zhao) - консультант по фэн-шуй, художник и дизайнер. Живет в Сиднее (Австралия) и ведет свой Youtube-канал Clara's Feng Shui Design, на который подписаны почти 50 тысяч человек.

По словам девушки, она сочетает искусство дизайна с мудростью фэн-шуй.

"Я делаю фэн-шуй и бацзы доступными для всех, разбивая сложные концепции на простые для понимания материалы. Это значит, что вы можете использовать полученные знания для улучшения своего жилого или рабочего пространства с уверенностью", - говорит Клара.

На своем сайте девушка пишет: "Фэн-шуй — это не просто то, что я практикую, это часть меня. С 15 лет я обучаюсь непосредственно у своего отца, Мастера Чжао, известного китайского мастера метафизики с более чем 35-летним опытом".

​По ее словам, она имет уникальный взгляд на соединение классического фэн-шуй с современной жизнью.

Клара Чжао имеет опыт в международных исследованиях и декорировании интерьера и утверждает, что фэн-шуй одновременно практичен и легко интегрируется в современные пространства.

"​Я считаю, что хороший фэн-шуй — это больше, чем просто поток Ци — он должен быть функциональным, эстетически приятным и действительно поддерживать ваш образ жизни. Хорошо спроектированное пространство не просто выглядит красиво; оно способствует успеху, здоровью и благополучию, создавая вдохновляющую среду, где позитивная энергия работает за кулисами", - поделилась девушка.

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