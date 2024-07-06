Табу для спальни: где никогда нельзя ставить кровать

В каком направлении лучше спать головой? Согласно учению фэн-шуй, расположение кровати по сторонам света имеет важное значение.

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В каком направлении лучше спать головой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Спальня – это место, где мы проводим треть своей жизни, поэтому очень важно, чтобы все в этой комнате было гармонично и комфортно для полноценного отдыха. Главный атрибут спальни - кровать. И правильное размещение кровати также очень важно.

Существует множество правил для размещения кровати. Некоторые из них имеют логическое обоснование, некоторые - связаны с приметами и суевериями. Также можно следовать учению фэн-шуй, которое следует правилам свободных потоков энергии в комнате.

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Если ы хотите создать идеальную спальню, то стоит последовать советам американского "ветерана" дизайна из Сан-Франциско Эмили Манро. По ее словам, самое главное заключается в том, чтобы думать о пространстве как о зоне отдыхе. Читайте материал: Как создать идеальную спальню: идеи стильного дизайна.

Как правильно поставить кровать

Считается, что идеальное место для кровати должно находится так, чтобы со спального места была видна дверь и окно. Оптимальная удаленность от окна должна быть не менее полуметра.

Так как расслабиться можно только в безопасности, важно, чтобы с кровати вы могли видеть дверь - так можно вовремя заметить посторонних. При этом важно, чтобы дверь не находилась напротив спящего. Кроме того, спящий человек не должен быть виден с улицы или из коридора.

Максимально удобно поставить кровать изголовьем в упор к стене без окон. Это позволяет организовать свободный проход с обеих сторон.

Согласно правилам фэн-шуй, кровать должна иметь четыре ножки и приподниматься над полом, чтобы не блокировать свободное протекание энергетических потоков под ней.

Острые углы мебели не должны быть направлены в сторону спящего.

Кровать нельзя ставить под лестницей.

С двух сторон от кровати необходимо поставить тумбочки со светильниками.

В каком направлении лучше спать головой / Фото pixabay.com

Где никогда нельзя ставить кровать

Есть места, в которых наиболее опасно ставить кровать.

В частности, нельзя ставить кровать напротив двери - так, что ноги спящих направлены прямо к выходу. Подобное расположение кровати называется "положение гроба".

Нельзя ставить кровать головой к окну. Считается, что в таком случае позитивная энергетика не задерживается над спящим и "утекает" в окно. Кроме того, у человека не будет опоры и защиты (которой выступает стена). Это может привести к проблемам в работе, в личной жизни, к появлению хронических заболеваний.

Кровать не ставят под стеной, на которой висит зеркало. В зеркале не должны отражаться спящие.

Если в зеркале отражаются углы кровати, это может привести к проблемам в личной жизни и браке, к разногласиям между супругами и даже к измене. Считается, что зеркала удваивают отрицательную энергию, которую несут острые углы предметов, находящихся в комнате.

Нельзя размещать над кроватью кондиционер, массивные полки и и другие массивные элементы декора - своей тяжестью они будут давить на спящих. Сон под такими предметами будет очень беспокойным и тревожным, а после пробуждения появится ощущение усталости и разбитости.

Расположение кровати изголовьем к ванной или кухне также неблагоприятно из-за коммуникаций, которые проходят в кухне и ванной комнате. Ванна, унитаз, раковина - предметы, через которые утекает вода, вместе с которой будет утекать и жизненная энергия.

Как правильно поставить кровать - куда головой

Фэн-шуй учит, как ставить кровать по сторонам света. Считается, что направление на восток обеспечивает здоровье, крепкий сон и гармонию, на север - спокойствие и развитие интуиции.

Расположение кровати на северо-запад подходит семейным парам, которые давно живут вместе и мечтают вдохнуть страсть в отношения, а также людям, которым не хватает лидерских качеств.

Юг - это направление трудоголиков и не подходит творческим, экспрессивным людям.

Если вам срочно нужно увеличить финансовый поток, разверните свою кровать изголовьем на юг. Чтобы эта практика принесла ощутимый результат, спать придется в одиночестве.

Южное направление противопоказано людям, которые пребывают в стрессовой ситуации или переживают временный кризис с любимым человеком.

Изголовье, направленное в сторону юго-запада, наделяет человека решительностью и острым умом. Такое положение кровати выгодно тем, кому недостает жизненной энергии и практичности.

Согласно фэн-шуй, спать головой на запад - значит изменить ход своей жизни на что-то новое, необычное и захватывающее. Если вы переставите кровать изголовьем на запад, то впоследствии заметите, как жизнь меняется к лучшему. У многих могут появиться креативные идеи и решения. А в семейных отношениях загорится новая искра страсти.

Кровать изголовьем на север будет поддерживать атмосферу любви и гармонии и подходит тем, кто устал от постоянных ссор, неприятных сюрпризов, мелких проблем, а также для детей и пожилых людей. Однако время от времени желательно переставлять кровать в другую сторону, поскольку такое расположение может вызывать апатию.

Спать головой на восток - значит обрести свободу духа и зарядиться энергией. Такое расположение кровати поможет тем, кто устал и хочет поднять жизненный тонус.

Если человек потерял веру в лучшее и боится принять решение, открыться чему-то новому, то ему стоит поставить кровать изголовьем на северо-восток. Это поможет избавиться от лишнего беспокойства и ненужных сомнений.

Сон головой на юго-восток помогает избавляться от многих негативных установок и внутренних барьеров. В этом направлении лучше спать людям, которые переполнены различными комплексами, страхами и сомнениями.

Стоит отметить, что связь между сторонами света и ощущениями человека научно не доказана.

Что такое фэн-шуй (фэншуй) "Фэн шуй" в переводе с китайского означает "ветер и вода". Это два основных природных элемента, которые символизируют здоровье, гармонию и процветание в китайской культуре. Учение фэн-шуй - это даосская практика организации пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать "наилучшее" место для строительства дома или захоронения. Заявленная цель фэншуй — поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека. Нет каких-либо научных доказательств того, что правила фэншуй реальны. Научное сообщество относит фэншуй к лженауке.

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