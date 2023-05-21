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Какой цвет модный для вашей спальни: 10 самых лучших и худших оттенков спальни для сна

Мария Тупик
21 мая 2023, 12:27 обновлено 21 мая, 12:39
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Эксперты назвали лучшие цвета для стен вашей спальни, чтобы почувствовать уют и расслабиться.
Самые лучшие цвета для спальни
Самые лучшие цвета для спальни / Коллаж Главред, фото pixabay

Чтобы насладиться спокойной ночью и спокойным сном, обязательно выберите правильные цвета для стен своей спальни. Вы можете этого не знать, но цвета оказывают важное влияние на ваш мозг, а также на качество вашего сна.

Эксперты назвали лучшие цвета для стен вашей спальни, чтобы почувствовать уют и расслабиться.

Как влияет цвет вашей спальни на ваш сон

Цвета влияют на ваше настроение, эмоции и поведение. Агрессия, гнев, спокойствие или счастье: цвета используются для того, чтобы вызвать определенные эмоции. По словам Сьюзи Чиаззари, консультанта по цветотерапии и целостному дизайну, декор вашей спальни оказывает огромное влияние на качество и продолжительность вашего сна.

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"Определенные цвета успокаивают и вызывают положительные эмоции, что улучшает сон. Для справки: хромотерапия - это метод, направленный на проецирование на тело цветного света для физической, психической и эмоциональной гармонизации", - говорит эксперт, пишет sante.

5 лучших цветов для спальной комнаты

Лучшие цвета для сна — это оттенки, которые заставляют вас чувствовать себя счастливыми, расслабленными и жизнерадостными. Мы предлагаем вам подборку самых спокойных цветов, которые вы можете добавить в свою спальную зону.

  • Синий, успокаивающий цвет. Он способствует спокойствию, безмятежности и уверенности.
  • Белый. Символ мира и спокойствия, белый идеально подходит для вашей спальни.
  • Светло-розовый. Розовый, особенно светло-розовый, олицетворяет сладость и нежность.
  • Зеленый. Идеально подходит для тела и ума, производит беспрецедентный успокаивающий эффект.
  • Бежевый. Благодаря своему светлому и нейтральному оттенку он остается привлекательным вариантом для оформления интерьера.

5 худших цветов для вашей последней спальни

  • Красный. Это один из самых энергичных цветов. Красный представляет опасность, войну и силу.
  • Фиолетовый. Сон в фиолетовой спальне, связанный с творчеством, силой и экстравагантностью, вызывает яркие сны и кошмары, говорят эксперты.
  • Оранжевый привлекает внимание и заставляет вас чувствовать себя бодрым и энергичным. Следовательно, это увеличивает ваши шансы на беспокойный сон.
  • Темно-коричневый. Согласно исследованию Travelodge, люди, которые спят в комнате коричневого цвета, спят довольно коротко. Темно-коричневый цвет отражает грусть, тревогу, изоляцию и депрессию.
  • Черный. Черный моден в отделке, однако не рекомендуется красить спальню в этот темный цвет. И не зря черный цвет притягивает негатив, страх и тревогу.

Смотрите видео о том, как сделать дом модным и уютным:

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