Какой цвет модный для вашей спальни: 10 самых лучших и худших оттенков спальни для сна

Эксперты назвали лучшие цвета для стен вашей спальни, чтобы почувствовать уют и расслабиться.

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Самые лучшие цвета для спальни / Коллаж Главред, фото pixabay

Чтобы насладиться спокойной ночью и спокойным сном, обязательно выберите правильные цвета для стен своей спальни. Вы можете этого не знать, но цвета оказывают важное влияние на ваш мозг, а также на качество вашего сна.

Эксперты назвали лучшие цвета для стен вашей спальни, чтобы почувствовать уют и расслабиться.

Как влияет цвет вашей спальни на ваш сон

Цвета влияют на ваше настроение, эмоции и поведение. Агрессия, гнев, спокойствие или счастье: цвета используются для того, чтобы вызвать определенные эмоции. По словам Сьюзи Чиаззари, консультанта по цветотерапии и целостному дизайну, декор вашей спальни оказывает огромное влияние на качество и продолжительность вашего сна.

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"Определенные цвета успокаивают и вызывают положительные эмоции, что улучшает сон. Для справки: хромотерапия - это метод, направленный на проецирование на тело цветного света для физической, психической и эмоциональной гармонизации", - говорит эксперт, пишет sante.

5 лучших цветов для спальной комнаты

Лучшие цвета для сна — это оттенки, которые заставляют вас чувствовать себя счастливыми, расслабленными и жизнерадостными. Мы предлагаем вам подборку самых спокойных цветов, которые вы можете добавить в свою спальную зону.

Синий, успокаивающий цвет. Он способствует спокойствию, безмятежности и уверенности.

Белый. Символ мира и спокойствия, белый идеально подходит для вашей спальни.

Светло-розовый. Розовый, особенно светло-розовый, олицетворяет сладость и нежность.

Зеленый. Идеально подходит для тела и ума, производит беспрецедентный успокаивающий эффект.

Бежевый. Благодаря своему светлому и нейтральному оттенку он остается привлекательным вариантом для оформления интерьера.

5 худших цветов для вашей последней спальни

Красный. Это один из самых энергичных цветов. Красный представляет опасность, войну и силу.

Фиолетовый. Сон в фиолетовой спальне, связанный с творчеством, силой и экстравагантностью, вызывает яркие сны и кошмары, говорят эксперты.

Оранжевый привлекает внимание и заставляет вас чувствовать себя бодрым и энергичным. Следовательно, это увеличивает ваши шансы на беспокойный сон.

Темно-коричневый. Согласно исследованию Travelodge, люди, которые спят в комнате коричневого цвета, спят довольно коротко. Темно-коричневый цвет отражает грусть, тревогу, изоляцию и депрессию.

Черный. Черный моден в отделке, однако не рекомендуется красить спальню в этот темный цвет. И не зря черный цвет притягивает негатив, страх и тревогу.

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