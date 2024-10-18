Эти ошибки преследуют многих: какие 7 вещей нельзя хранить под кроватью

Хранение вещей под кроватью может стать удобным способом скрыть предметы, до которых часто не доходят руки. Мы часто прячем за глаза в этом месте сезонную одежду, постельное белье или аксессуары. Однако не все вещи подходят для такого места. Эксперты издания Martha Stewart поделились, что не стоит прятать под кроватью и где лучше разместить эти вещи.
Обувь
Ставить обувь под кровать - не самая лучшая идея. Это не только затрудняет поиск, но и приводит к накоплению пыли и грязи на обуви. Эксперты советуют хранить обувь на обувной полке у входа или в шкафу, чтобы она была доступна и в чистоте.
Документы
Бумаги, оставленные под кроватью, могут быстро повредиться от пыли и влаги. Специалисты рекомендуют оставлять под кроватью только самые необходимые вещи, а документы хранить в надежном ящике или папке во избежание повреждений.
Старые электронные устройства
Если под кроватью накопились старые зарядки, камеры или телефоны, лучше перенести их в другое место. Хорошим решением будет выделить отдельную коробку для техники в другой части дома, чтобы избежать запутанных проводов и беспорядка.
Сезонные вещи
Хотя кажется удобным способом держать сезонную одежду или декор под кроватью, это может привести к загрязнению пылью. Или же о такой одежде очень часто забывается на веки вечные. Именно поэтому лучше хранить такие вещи в коробках на полках или в шкафах, чтобы их было легко найти в нужный момент.
Часто используемая одежда и аксессуары
Если часто используемые вещи хранить под кроватью, это затрудняет доступ к ним. Лучше держать сезонную одежду в шкафу на виду, а аксессуары - в ящиках или на полках, чтобы все было под рукой.
Личные вещи с эмоциональной ценностью
Эксперты советуют не держать под кроватью вещи, имеющие для вас личное значение, поскольку это может негативно повлиять на ваше эмоциональное состояние. Такие предметы лучше хранить в специальных коробках в шкафу или на полках, чтобы они не создавали эмоционального дискомфорта.
Кожаные изделия
Хранение кожаных вещей под кроватью может повредить их из-за накопления пыли и влаги. Стоит держать кожаные куртки, обувь или сумки в шкафах, где они будут лучше защищены от негативного воздействия.
Откуда берется плесень на стенах?
Высокая влажность в помещении - самая частая проблема появления грибка на стенах. Плесень может появляться из-за протекающих кранов, плохой гидроизоляции, недостаточной вентиляции, неравномерного отопления и по другим причинам.
Кстати, Главред также рассказывал, какие вещи из секонд-хенда следует всегда дезинфицировать.
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