Экипаж ранен или погиб: ВСУ уничтожили уникальный российский 'танк-черепаху'

В результате артиллерийского удара по ангару с российской военной техникой в Донецке была уничтожена модификация танка Т-72, которую прозвали "танк-черепаха".

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СМИ показали кадры с последствиями удара по российскому "танкенштейну" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Украинская артиллерия смогла уничтожить очередную модификацию танка Т-72, который был прозван "танком-черепахой" или "танкенштейном". Этот танк участвовал в наступлении в районе Красногоровки в Донецкой области, однако уже на следующий день команда украинских беспилотников заметила 51-тонный танк с тремя экипажами, который скрывался в ангаре в Петровском районе Донецка. Об этом говорится в материале Forbes.

Отмечается, что в результате артиллерийского удара был уничтожен не только этот самодельный танк, но и вся другая техника, которая была расположена на этом складе.

"Танк-черепаха, очевидно, был ранней моделью Т-72 с самодельной защитой от беспилотников. В то время как многие экипажи по обе стороны российско-украинской войны добавляют к своим машинам броню, уничтожающую беспилотники, в виде клеток или планок, экипаж танка "Черепаха" установил огромную крышу, которая простиралась перед танком", - говорится в материале. видео дня

В материале указывается, что стойки, поддерживающие крышу, ограничивали вращение башни на несколько градусов и затрудняли любые попытки маневрировать в лесной или городской местности.

"Тем не менее, "танк-черепаха" выдержал свой боевой дебют в понедельник. Он провел колонну бронетехники сквозь украинский огонь, чтобы высадить пехоту под Красногоровкой, куда россияне пытаются продвинуться в рамках своего зимне-весеннего наступления", - сообщили журналисты.

После высадки пехоты, "танк-черепаха" вернулся в свой ангар, однако за передвижением этого танка наблюдали украинские беспилотники.

В социальных сетях появилось видео, снятое российским солдатом, на котором четко видно "танк-черепаха" в своем ангаре.

Смотрите видео с последствиями удара по ангару с российской техникой:

Скриншот

"Украинцам было легко отследить этот танк до его места базирования, сравнить его с местоположением на старом видео, и подать координаты украинским артиллерийским батареям. Построив одну из самых странных самодельных машин войны, россияне стали слишком известными для своей же пользы. И теперь "танк-черепаха" - это обломки, а его экипаж, возможно, погиб или ранен", - делают вывод авторы материала.

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Ситуация на фронте - новое наступление РФ на Востоке Украины

Из-за нехватки бронетехники, российские оккупанты начали использовать так называемые "танкенштейны" с пехотой в ходе штурмовых операций. Об этом сообщил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), украинские военные активно выбивают оккупантов с позиций к западу от Кременной Луганской области.

Российские оккупанты продолжают наступление на украинской территории, и их боевая мощь не исчерпана. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, враг использует стратегические резервы, которые ранее были держали на случай чрезвычайных ситуаций. Во-вторых, вражеская армия нашла слабые места в обороне украинских сил и эффективно их использует. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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