Россияне впервые применили 'танкенштейн' для наступления: в Bild оценили тактику РФ

Аналитик Bild отмечает, что использование россиянами так называемых "танкенштейнов" может свидетельствовать о нехватке бронетехники для перевозки солдат.

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Первоначальное использование россиянами "танкенштейна" принесло успех / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Из-за дефицита бронетехники российские оккупанты начали применять в ходе наступательных действий на Востоке Украины так называемые "танкенштейны" с пехотой. Об этом сообщает аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Аналитик издания Юлиан Рёпке отметил, что во время штурма города Красногоровка в Донецкой области российские оккупанты использовали советский танк Т-72, который был обшит листами металла. Под этой импровизированной броней разместились пехотинцы, чтобы защититься от обстрелов, они находились на корпусе танка.

Аналитик Рёпке назвал такой танк "танком-черепахой", "танкенштейном", "новым открытием российского инженерного искусства" и "техническим воплощением понятия "мясной штурм".

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По его словам, использование танка как "бронированного автобуса" свидетельствует о том, что в России заканчиваются БТРы и БМП для транспортировки военных.

"Первоначальное использование "танкенштейна" во главе колонны бронетехники принесло успех: передовые части ВС РФ вошли в Красногоровку. Уничтожение новой машины высокоточным FPV-дроном - лишь вопрос времени", - пишет издание.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои за Красногоровку - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российским войскам удалось зайти в город Красногоровка и закрепиться в нескольких жилых районах.

Согласно отчету Института по изучению войны (ISW), украинские военные начали контрнаступление возле Авдеевки и удачно отбили некоторые позиции.

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал вероятность наступления российских оккупантов на Харьков, отметив, что России маловероятно удастся осуществить новое наступление на Харьков этим летом и окружить город.

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