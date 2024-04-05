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Это фиаско для России: эксперт раскрыл детали танкового "побоища" под Авдеевкой

Юрий Берендий
5 апреля 2024, 03:57
Эксперт отметил, что причиной разгрома российской бронетехники возле Авдеевки является безответственное планирование наступления со стороны командования РФ.
Это фиаско для России: эксперт раскрыл детали танкового 'побоища' под Авдеевкой
Эксперт раскрыл детали танкового "побоища" под Авдеевкой / Коллаж Главред, фото: скриншот из ведер

30 марта возле поселка Тоненькое под Авдеевкой в Донецкой области российские войска перешли в массированное наступление колонной бронетехники, состоящей из 36 танков и 12 БМП. По данным Страткома ВСУ в ходе атаки противник потерял 12 танков и восемь БМП. Израильский военный обозреватель Давид Шарп в эфире FREEDOM отметил, что российское командование провалило крупнейшее с начала полномасштабной российской агрессии против Украины танковое наступление.

"Очевидно, что это не просчет, а проблема лежит несколько глубже... Дело даже не в том, что это провал. Важно смотреть, в чем причина. Причина - это планирование наступательной операции, которое абсолютно не соответствует реалиям, когда танковые силы и танковые подразделения с бронетехникой не привлекаются должным образом. Когда угроза со стороны обороняющихся не нейтрализуется, когда нет непосредственной поддержки и подстраховки во время атаки. В общем, множество вещей, которые при грамотном планировании должны были бы осуществляться здесь, сделано не было. На что рассчитывали - непонятно. Возможно, почему-то считали, что удастся застать противника врасплох или что-то подобное. Однако такие расчеты сами по себе неуместны", - сказал он.

По словам Шарпа, российская армия использует бронетехнику абсолютно безответственно.

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"Здесь прежде всего стоит говорить о безграмотности... Несомненно, там понесли тяжелые потери, но это что-то близкое к разгрому и, в общем, потеря части боеспособности и психологический шок, и провал, и что угодно", - отметил он.

Он добавил, что на локальном уровне, этот батальон значительно потерял боеспособность. Вопрос восстановления остается открытым.

"То есть такого рода часть уже не способна решать те задачи, которые пытались поставить до атаки...", - подчеркнул он.

Аналитик указывает на то, что в результате разгрома под Тоненьким, российские оккупанты за один бой потеряли половину месячного производства танков в РФ.

Он отмечает, что в результате этого разгрома количество техники на локальном участке фронта значительно уменьшилось. По мнению Шарпа, потеря такого количества машин, возможно, на всем фронте не является значимой, однако на локальном направлении потеря трети батальона является значительной.

"И, конечно же, это удар серьезный для тех, кто участвовал в таком бою, который абсолютно бездарно спланирован и закончился фиаско", - пояснил Шарп.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на фронте - бои на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский назвал главные причины вывода войск из Авдеевки.

30 марта российская армия осуществила, вероятнее всего, один из самых масштабных танковых штурмов за 25 месяцев полномасштабной войны. Вооруженные Силы Украины разгромили вражескую колонну под Авдеевкой.

28 марта, силы РФ потеряли несколько неустановленных единиц техники в боях за Орловку, к западу от Авдеевки, сообщает американский Институт изучения войны.

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