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Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ

Юрий Берендий
4 апреля 2024, 13:45
Военный эксперт указывает на то, что в случае наступления на Харьковщину, российским войскам не хватит сил для захвата Донецкой и Луганской областей.
Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ
Эксперт назвал направление главного наступления РФ / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

Наступление россиян на Харьков будет лишь отвлекающим маневром командования страны-агрессора перед масштабной операцией на Востоке Украины. Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко рассказал в интервью Главреду.

По его словам, цель противника может заключаться в том, чтобы оттянуть украинские войска с востока.

"Скорее всего, да. Но также есть вероятность того, что там может появиться полноценная группировка, и враг захочет изменить фокус внимания и атаковать Харьковскую и Сумскую области. Идти на Харьков, не атакуя Сумщину, невозможно, поэтому россиянам придется расширять фронт. Этот сценарий мы не можем исключать", - указывает он.

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Мусиенко утверждает, что в таком случае российским войскам придется уменьшить свой наступательный потенциал на востоке. Это усложнит или сделает невозможным захват Донецкой и Луганской областей.

"Риски сохраняются. Как будет действовать враг, покажет только расположение его сил и средств. Когда мы будем видеть или скопление российских войск и понимать, куда они подходят, или доукомплектование россиянами подразделений и компенсацию потерь, которые они несут в боях на востоке, или создание полноценной самодостаточной группировки на Харьковском направлении, тогда можно будет делать более точные выводы", - резюмировал он.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Новое наступление России - ситуация на фронте

У россиян недостаточно сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города, поэтому РФ может попробовать другую тактику - постепенно уничтожать квартал за кварталом, превращая Харьков в новый Мариуполь. Об этом сообщил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Также Игорь Романенко поделился возможным сценарием второго наступления россиян на Киев и назвал направления, с которых можно ожидать наступления.

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными войсками США, генерал Бен Ходжес.

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