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Возвращение переплаты за газ: как украинцам вернуть деньги

Дмитрий Видоменко
10 апреля 2024, 10:48
НКРЭКУ обнародовала конкретный порядок для возврата переплат за услуги предоставления "голубого топлива" украинцам.
Газ, монета
Как украинцам вернуть деньги за газ? / коллаж Главред, фото УНИАН

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала конкретный порядок для возврата переплат за услуги по газоснабжению, что упрощает процедуру для потребителей. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Как говорят чиновники, для возврата переплаты следует обратиться к поставщику с письменным заявлением. А в случае, если поставщик отказывается выполнять требования по возврату, следует обратиться в НКРЭКУ.

Комиссия раскрыла оптимальный порядок действий потребителей. Первым шагом, который рекомендуется осуществить потребителям, является обращение к поставщику с заявлением о возврате переплаты за газ. Сделать это нужно в письменном виде, заполнив форму:

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Согласно с установленными правилами, переплата может быть зачислена на следующий расчетный период либо возвращена на текущий счет в течение пяти рабочих суток после того, как запрос поступил.

В случае, если поставщик "голубого топлива" не выполнил требования потребителя о возврате переплаты, следует обратиться в НКРЭКУ с обращением, добавляя копии документов, которые подтверждают обращение к поставщику. Такое действие нужно для того, чтобы регулятор мог оказать поддержку в разрешении ситуации и обеспечить эффективный возврат переплаты за газ. В случае нарушения правил рынка газа, поставщикам могут быть применены различные санкции, включая штрафы и аннулирование лицензий.

Что такое "Нафтогаз Украины"?)

"Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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