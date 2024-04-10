Глава СБУ Малюк стал "целью № 1" Путина и Кремля - СМИ

Страна-агрессор Россия в скором времени намерена заявить о причастности главы СБУ Василия Малюка к стрельбе в Крокус Сити Холле, пишут СМИ.

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Василия Малюка в Кремле хотят "записать" в организаторы теракта в "Крокус Сити Холле" / коллаж Главред, фото УНИАН

Страна-агрессор Россия планирует заявить о причастности руководителя СБУ Василия Малюка к недавнему теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает портал NV со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Малюк стал "целью № 1" для российского диктатора Владимира Путина.

"Путин не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был "приурочен" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов Sea Baby на корабли РФ. Еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет СБУ, стали НПЗ страны-бензоколонки. Также Служба успешно противодействует российской агентуре в Украине" — сказал источник. видео дня

Как пишет портал "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, также не исключено, что у граждан Таджикистана, которые были задержаны сразу после теракта, российские силовики "случайно" найдут еще и "визитки Малюка".

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Теракт в Крокус Сити Холл

Напомним, диктатора Владимир Путин дважды пытался связать Украину с терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл" - даже несмотря на то, что "ИГ" взяло на себя ответственность. Вечером в понедельник диктатор страны-агрессора признал, что нападение осуществили исламисты, но добавил, что "нас интересует, кто это заказал".

В свою очередь Украина категорически отвергает любую причастность, называя бойню в Подмосковье операцией самого Кремля. В США же заявляют, что ответственность несет исключительно Исламское государство.

Картинка "Украина - "террорист" может быть использована Путиным, чтобы активизировать войну, в том числе отдав приказ о новой мобилизации, уверены эксперты.

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