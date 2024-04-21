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Зеленский ответил, поможет ли новая помощь США выиграть Украине войну

Яна Ставская
21 апреля 2024, 17:26
По словам президента, фронт удастся "стабилизировать", а может и помочь Украине перехватить инициативу.
Зеленский ответил, поможет ли новая помощь США выиграть Украине войну
Россия продолжает атаковать ВСУ на большинстве направлений / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американских конгрессменов за одобрение нового транша многомиллиардной помощи, отметив, что любые промедления в этом направлении приведут к тяжелым потерям на передовой.

В комментарии NBC News Зеленский сказал, что "молится, чтобы новая помощь дала шанс на победу".

"Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит Вооруженные силы. Я молюсь, чтобы у нас появился шанс на победу. Если Украина действительно получит вооружение, в котором нуждаются тысячи солдат", - ответил президент.

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Он добавил, что США "надо довести это дело до финала", имея в виду голосование за законопроект в Сенате.

"Хотим сделать все как можно скорее, а не через 6 месяцев, чтобы они (солдаты, - Главред) имели возможность двигаться вперед", - высказался президент.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

В частности, Украине нужно дальнобойное оружие, поскольку Украина все еще продолжает нести потери, потому что оружие ВСУ не такое дальнобойное, как у россиян. Среди приоритетов также средства ПВО.

На вопрос, поможет ли эта помощь Украине выиграть войну, или просто продолжить боевые действия, Зеленский отметил критические потребности украинской армии.

"Это зависит от того, когда мы действительно получим оружие на месте. Как вы сказали, если мы получим его за полгода - ну, у нас процесс застопорился на полгода и мы понесли потери на нескольких направлениях. Потери в людях и технике. Сейчас у нас появился шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому эта помощь нам необходима", - пояснил Зеленский.

Помощь США Украине - главное

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Сената США. После одобрения сенаторами его должны передать на подпись президенту США Джону Байдену.

После подписания закона о военной помощи США первый транш вооружения поступит в Украину через несколько дней. Представители США публично не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, но Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что, вероятно, будет включено больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерия.

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