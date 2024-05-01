"Должен был умереть": известный украинский писатель получил ранение на фронте

Украинский писатель и журналист Станислав Асеев, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины, получил ранение на фронте.
Об этом он сообщил в соцсети Х (бывший Twitter). Асеев отметил, что он едва не погиб, но ему удалось выжить и сейчас он находится в больнице.
"Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был бы умереть. Позиции, к сожалению, потеряны. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга", - отметил писатель.
Также он добавил, что скоро может обратиться за помощью для своего подразделения из-за больших материальных потерь.
"Вскоре я снова обращусь к вам за помощью, поскольку в материальном плане наше подразделение много потеряло", - написал Асеев.
Кто такой Станислав Асеев?
Станислав Асеев (псевдоним Станислав Васин, род.1 октября 1989, Донецк, Украинская ССР) - украинский писатель, журналист и правозащитник, член Украинского ПЕН, основатель Justice Initiative Fund. Автор романа "Мельхиоровый слон, или человек, который думал". Под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке, активно писал для украинских изданий. Был похищен 11 мая 2017 года и удерживался пророссийской террористической организацией "ДНР" до 29 декабря 2019 года. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года за книгу "В изоляции".
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