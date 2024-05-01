Есть погибшие: РФ ударила авиабомбами по дому и автомобилям в Харьковской области

Российские оккупанты утром в среду, 1 мая, ударили по Харьковской области управляемыми авиационными бомбами. Захватчики попали по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района.
В результате удара два человека погибли, в настоящее время известно о двух пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Оккупанты обстреляли гражданскую машину и дом - есть погибшие. Сегодня в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, которые находились в машине", - рассказал глава ОГА.
Также вспыхнули еще три автомобиля, которые были неподалеку от места попадания. В результате этого пострадали 77-летний мужчина и 74-летняя женщина.
"Все обстоятельства выясняются. Информация обновляется", - отметил Синегубов.
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