Есть погибшие: РФ ударила авиабомбами по дому и автомобилям в Харьковской области

В уничтоженном оккупантами автомобиле находились два человека - они погибли. Также есть пострадавшие в других авто, которые были неподалеку от места попадания.

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Оккупанты ударили авиабомбами по дому и авто на Харьковщине/ коллаж: Главред, фото: Суспільне, ГСЧС Украины

Российские оккупанты утром в среду, 1 мая, ударили по Харьковской области управляемыми авиационными бомбами. Захватчики попали по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района.

В результате удара два человека погибли, в настоящее время известно о двух пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты обстреляли гражданскую машину и дом - есть погибшие. Сегодня в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, которые находились в машине", - рассказал глава ОГА.

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Также вспыхнули еще три автомобиля, которые были неподалеку от места попадания. В результате этого пострадали 77-летний мужчина и 74-летняя женщина.

"Все обстоятельства выясняются. Информация обновляется", - отметил Синегубов.

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