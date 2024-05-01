РФ готовит массированный удар: названы точные даты вероятных обстрелов

С последнего массированного ракетного удара прошло много времени, напомнил Петр Черник.

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РФ может нанести ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

О вероятности новых ракетных ударов РФ по Украине предупредил военный эксперт и полковник запаса Петр Черник.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона, в ближайшее время Россия может нанести новые массированные удары по Украине.

При этом эксперт подчеркнул, что впереди у РФ три сакральные даты: Воскресение Христово, инаугурация Путина и 9 мая, когда может возникнуть угроза ракетных обстрелов.

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"Могут ли они устроить провокации? Конечно могут. С последнего массированного ракетного удара прошло много времени, они уже успели обслужить ракетоносители. Но ничего нового в стратегическом смысле ничего нового они против нас применить не могут. Если и возможны какие-то новые подлости - это ядерные провокации", - предупредил он.

Ситуация на фронте

Комментируя информацию о приостановке продвижения РФ на фронте, аналитик связал это с поступлением западного оружия, особенно в части артиллерийских боеприпасов.

"Именно этот тип оружия является определяющим, ствольную артиллерию никогда не заменит. Я никоим образом не умаляю силы врага, но все же они не продвинулись от Авдеевки дальше, чем на 5-8 километров. Успехи тактические и почему так - политическая составляющая, Путину нужна хоть какие-то успехи до его инаугурации, поэтому они так и давят", - добавил Черник.

/ Инфографика Главреда

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам. Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киеве усиливают безопасность на Пасху. В Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов в этот день.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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