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На Сумщине восемь сел на границе с РФ под угрозой: объявлена эвакуация

Руслана Заклинская
7 июня 2024, 16:14
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Военное командование решило провести эвакуацию еще в восьми населенных пунктах из 10-километровой приграничной зоны с РФ.
На Сумщине восемь сел на границе с РФ под угрозой: объявлена эвакуация
Из 8 сел Сумщины возле границы с РФ эвакуируют людей / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ГСЧС Сумщины

На Сумщине эвакуируют восемь населенных пунктов вблизи границы с Россией. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.

На заседании Совета обороны области военное командование предложило провести эвакуацию жителей еще из восьми приграничных населенных пунктов. Эти населенные пункты находятся в 10-километровой зоне у границы с РФ и постоянно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов.

"Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с общинами будут выполнять это решение", - заявил Артюх.

видео дня

Кто такой Владимир Артюх?

Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.

Наступление РФ - ситуация на Харьковщине и Сумщине

Напомним, руководство Харьковской области приняло решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Александровки, Тимофеевки и Возрожденовского. В громаде продолжается подготовка к возможному наступлению россиян, оставаться в приграничных населенных пунктах опасно.

Как сообщал Главред, российские войска могут начать новое наступление на Сумском направлении, чтобы прорвать границу и растянуть линию фронта. Майор ВСУ Максим Жорин отмечает, что этот шаг связан с наступательной операцией РФ на Востоке.

Также неподалеку от границы с Сумской областью ВСУ уничтожили военную колонну оккупантов ударами FPV-дронов. Вражескую технику сожгли в трех километрах от украинской границы в Курской области.

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