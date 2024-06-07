На Сумщине восемь сел на границе с РФ под угрозой: объявлена эвакуация

На Сумщине эвакуируют восемь населенных пунктов вблизи границы с Россией. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.
На заседании Совета обороны области военное командование предложило провести эвакуацию жителей еще из восьми приграничных населенных пунктов. Эти населенные пункты находятся в 10-километровой зоне у границы с РФ и постоянно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов.
"Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с общинами будут выполнять это решение", - заявил Артюх.видео дня
Кто такой Владимир Артюх?
Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.
Наступление РФ - ситуация на Харьковщине и Сумщине
Напомним, руководство Харьковской области приняло решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Александровки, Тимофеевки и Возрожденовского. В громаде продолжается подготовка к возможному наступлению россиян, оставаться в приграничных населенных пунктах опасно.
Как сообщал Главред, российские войска могут начать новое наступление на Сумском направлении, чтобы прорвать границу и растянуть линию фронта. Майор ВСУ Максим Жорин отмечает, что этот шаг связан с наступательной операцией РФ на Востоке.
Также неподалеку от границы с Сумской областью ВСУ уничтожили военную колонну оккупантов ударами FPV-дронов. Вражескую технику сожгли в трех километрах от украинской границы в Курской области.
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