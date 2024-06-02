РФ может прорваться до 10 км вглубь Сумщины: в ВСУ призвали готовиться к наступлению

Сейчас противник не заинтересован в глубоком прорыве, ему надо лишь оттянуть силы ВСУ, утверждает Жорин.

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Россия ведет одновременно несколько наступлений - под Харьковом и на Востоке / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Википедия

Российские войска в ближайшее время, вероятно, пойдут в новое наступление - на Сумском направлении, чтобы прорвать границу и еще больше растянуть линию фронта. Эти действия связаны прежде всего с наступательной операцией ВС РФ на Востоке, считает майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин.

В частности, Жорин напомнил, что Россия ведет не только наступление на Харьковском направлении, но и на Востоке.

"Если они поймут, что пока для продвижения на Восточном направлении им сил не хватает, будут растягивать фронт еще больше. В том числе, надо готовиться к определенным событиям на Сумском направлении", - считает Жорин.

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Сил у россиян достаточно не только для диверсионных действий там, но и для наступательных операций, добавил военный.

"До сих пор в РФ нет ограничений в использовании живой силы, до сих пор они могут себе позволить погнать стадо в наступление, запрещая даже оказывать первую помощь раненым, потому что основное - это выполнить задание", - пояснил боец.

У россиян нет цели делать серьезные прорывы в глубину.

"Им надо растянуть линию фронта и оттянуть наши силы. Поэтому достаточно прорваться на 5-10 километров и открыть для нас новые участки боевых действий, где мы вынуждены будем тратить свои ресурсы, боеприпасы, а главное - терять своих людей", - подытожил Жорин.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Война в Украине - ситуация на фронте

ВСУ сдерживают наступление российских войск на севере Харьковской области. Украинские защитники контролируют примерно 70% города Волчанск.

По наблюдениям Института изучения войны, ВС РФ могут начать наступательные действия еще и на Золочевском направлении, что на северо-западе от города Харьков.

Отдельно аналитики отмечают продвижение врага в Запорожской области в районе населенного пункта Нестерянка и возле населенных пунктов Сокол и Семеновка Донецкой области.

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