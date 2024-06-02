В Чехии россияне налетели и избили украинских волонтеров: женщина получила травмы

1 июня в Чехии, в центре Праги, небольшая группа россиян напала на украинских волонтеров.
Представительница волонтерской организации Prague Maidan сообщила, что инцидент произошел на Староместской площади в центре Праги. Украинские волонтеры стоят там каждую субботу, их деятельность является официальной. Группа россиян напала на волонтеров, в доказательство представительница организации показала фото окровавленной руки.
На опубликованных кадрах видно, как агрессивная россиянка выбивает телефон у украинских волонтеров. Также она и другие россияне нанесли волонтерам удары руками и ногами. При этом драка сопровождалась нецензурными словами в сторону украинцев и чехов.
Смотрите видео о том, как в Праге избили украинских волонтеров:
Напомним, что россияне ударили "кассетами" по месту эвакуации под Волчанском, намеренно целились в волонтеров. Прилеты после вражеского обстрела пришлись по месту скопления волонтеров и экстренных служб.
Во Львове произошел скандал с задержанием волонтера. Во Львове работники ТЦК и СП силой задержали мужчину призывного возраста Кирилла Тарана, который оказался волонтером. Его жена сообщила все детали о задержании.
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