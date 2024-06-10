Грузовик с 'военными' номерами прорвал границу: в Венгрии задержали 32 украинцев

В Венгрии нелегалы покинули автомобиль, однако впоследствии их задержала венгерская полиция.

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Грузовик с 32 украинцами прорвался через границу на Закарпатье / Коллаж: Главред, фото: t.me/VGlagola

Грузовик ГАЗ-66 с якобы военными номерами в воскресенье, 9 мая, прорвал границу на Закарпатье и выехал в Венгрию. Венгерские пограничники задержали машину и 32 граждан Украины. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

Грузовик прорвался через участок границы в поле. По словам закарпатского журналиста Виталия Глаголы, неизвестные прорвались в Венгрию в районе 225-го пограничного знака, между участками "Косино" и "Большая Быйгань". Авто имело черные военные номера "4736 А1".

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова подтвердила информацию и рассказала, что движение грузовика в сторону границы зафиксировали камеры. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля, которые вели в "сопредельную страну".

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"Проверка показала, что это транспортное средство не находится на военных участках учета и оказалось не военным. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули", - отметил Глагола.

Вскоре венгерская сторона сообщила, что грузовик обнаружили. Также на окраине села Барабаш задержали 32 украинцев.

Украинские пограничники задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к незаконному перемещению людей через границу. С ними проводят фильтрационно-проверочные мероприятия.

"Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток по незаконному перемещению людей через границу. Зато сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы средств", - отметили украинские пограничники.

Выезд мужчин за границу во время военного положения В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. Одним из главных запретов особого периода является запрет на выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что правила пересечения границы регулируются постановлением правительства №57 и четко определяют условия пересечения границы во время действия военного положения и категории людей, которым можно пересекать границу, сообщает Hromadske.

Мобилизация в Украине - нововведения для украинцев за рубежом

Напомним, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

Также военнообязанные украинцы, проживающие за рубежом, могут стать на воинский учет в консульствах без визита в ТЦК и СП. Это нововведение Кабмина упростит процедуру и поможет избежать лишней бюрократии.

Как ранее сообщал Главред, пограничники Черновицкой области усилили режимные ограничения из-за роста попыток незаконного пересечения границы. Гражданам призывного возраста запретили приближаться к границе.

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